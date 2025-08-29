Nintendo Switch: Diese beiden Rollenspiele sind gerade aus dem eShop geflogen – der Grund ist bizarr

Normalerweise wächst der eShop auf der Nintendo Switch täglich: Seien es nun frische, potenzielle Kracher aus dem Indie- oder AAA-Bereich sowie KI-generierte Hentai-Grütze.

Ganz selten kommt es aber auch mal zum Gegenteil und Spiele verlassen das digitale Geschäft, so auch jetzt der Fall: Zwei Titel wurden ohne Vorwarnung aus dem eShop genommen und sind bei uns bereits nicht mehr erhältlich. Und diejenigen unter euch, die ein Faible für Retro-Rollenspiele aus Japan haben, dürfte die Nachricht besonders treffen.

Nintendo Switch: Fray und Brandish Renewal aus dem eShop entfernt

Konkret handelt es sich um Fray (PC-9801-Version) und Brandish Renewal (PC-9801-Version), die ihr ab sofort nicht mehr im eShop der Nintendo Switch finden könnt – zumindest hierzulande, denn im US-amerikanischen Store sind sie derzeit noch verfügbar, sollen aber auch dort bald rausfliegen. Verkündet hat das der offizielle Account von Project Egg, das für „Engrossing Game Gallery“ steht und die Retro-Rollenspiele auf Konsolen portiert hat.

Publisher D4 Enterprise sorgt bereits seit einigen Jahren dafür, dass die einst exklusiv für den PC und nur in Japan erschienenen Titel ihren Weg auf Konsolen und auch zu uns in den Westen finden. Die Sprachbarriere besteht zwar weiterhin, denn nahezu alle Titel blieben trotz Portierung unübersetzt, stießen aber zumindest bei Enthusiast*innen trotzdem auf Gegenliebe. Doch die beiden erwähnten Spiele sind nun nicht mehr verfügbar und schuld ist womöglich die unlizenzierte Verwendung von MS-DOS.

Verbindung von MS-DOS und Project Egg

Das Betriebssystem ist den älteren Hasen von euch sicherlich ein Begriff, fand sich in den späten 1980er- und den frühen 1990er-Jahren doch kein Microsoft-Rechner ohne. Mittlerweile ist es natürlich längst überholt, kam in Fray und Brandish Renewal aber offenbar zum Einsatz, weil einige Hard Drive-Features ein Betriebssystem benötigen. Dass Microsoft diese Nutzung stattgegeben hat, scheint unwahrscheinlich, wie Bluesky-Nutzer*in allcityslopshop.com erklärt.

Offiziell gibt Project Egg zwar keine Begründung für die Entfernung der beiden Spiele aus dem eShop an, doch da es die einzigen beiden sind, die MS-DOS verwenden, liegt die Vermutung nahe. Der Rest der Retro-Rollenspiele kommt glücklicherweise ohne aus, sodass ihr diese weiterhin auf dem Handheld-Hybriden genießen könnt. Denkt jedoch daran, dass sie ausschließlich auf Japanisch verfügbar sind.

Hinter den Kulissen arbeitet man außerdem offenbar fleißig daran, dass ein derartiges Debakel nicht nochmal geschieht, wie Project Egg in einem weiteren Post verkündet. Man entschuldigte sich erneut für die Umstände und beteuerte, dass die „unbefugte Nutzung“ unfreiwillig geschehen sei. Warum viele Nintendo Switch 2-Spiele hingegen länger mit ihrer Veröffentlichung brauchen als geplant, verraten wir euch an anderer Stelle.

