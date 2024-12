Nintendo Switch: Diese großen Spiele bieten kostenlose Demos – Mario, Link, Kirby und mehr mit dabei

Neue Spiele zu kaufen ist immer eine Freude, aber leider lässt sich mit endlichem Budget nicht jeder interessante Titel sofort mitnehmen. Stattdessen gilt es abzuwägen und sich über die vielversprechendsten Käufe zu informieren. Eine gute Möglichkeit hierfür sind kostenlose Demos, von denen ihr auch eine reichhaltige Auswahl auf der Nintendo Switch findet.

Wenn ihr also gerade überlegt, wie ihr Geld, das für euer Gaming-Hobby vorgesehen ist, gut investiert, lohnt es sich, den eShop für ein paar Testläufe heranzuziehen. Dabei stoßt ihr nicht nur auf kleinere Titel, sondern unter anderem auch Vollpreis-Games aus Nintendos Eigenproduktion.

Nintendo eShop: Diese großen Spiele lassen sich kostenlos testen

Bekannte Gesichter wie Mario, Link und Kirby zieren die Titelbilder von Demo-Versionen, die ihr im Nintendo eShop völlig kostenlos herunterladen könnt. 60 Euro, wie sie mittlerweile häufig vom Unternehmen für einen Vollpreis-Titel mit diesen Protagonisten verlangt werden, sind immerhin keine geringe Summe. Da hilft es mitunter ungemein, zu wissen, dass man nicht die Katze im Sack kauft.

Folgende bekannte Games locken mit einer Demo:

Mario Strikers: Battle League Football

WarioWare: Get It Together!

Mario vs. Donkey Kong

Princess Peach: Showtime!

Captain Toad: Treasure Tracker

Kirby und das vergessene Land

Kirby’s Return to Dreamland

Pikmin 3 Deluxe

Pikmin 4

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

Monster Hunter Rise

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! & Pokémon: Let’s Go, Evoli!

Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX

Yoshis Crafted World

Sonic Frontiers

DRAGON QUEST XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition

DRAGON QUEST MONSTERS: Der dunkle Prinz

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Metroid Dread

Just Dance

BRAVELY DEFAULT 2

Mit Mario vs. Donkey Kong und Princess Peach: Showtime! sind sogar zwei Titel mit dabei, die nicht nur Nintendos beliebtem Kern-Franchise rund um Klempner Mario zugehören, sondern auch vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht wurden. Als weitere Highlights präsentieren sich unter anderem zwei der neuesten Ableger der Kirby-Reihe und ein Spiel aus der Pokémon-Hauptreihe plus Spin-off in Form von Retterteam DX.

Demos und Sonderangebote im Nintendo eShop zu finden

Typischerweise lässt sich nur ein bestimmter Abschnitt eines Spiels oder der Anfang bis zu einem abgesteckten Punkt erleben, bevor für die Demo endet. In vielen Fällen dürft ihr aber eure gesammelten Speicherdaten in die Vollversion übertragen, solltet ihr euch nach einer Probe-Session dazu entscheiden, die Software in ihrer Gänze besitzen zu wollen.

Neben den aufgelisteten Titeln existieren übrigens noch viele weitere kostenfreie Proben in Nintendos eShop – eine entsprechende Suche spuckt aktuell ganze 904 Ergebnisse aus. Es lohnt sich also vor dem Kauf immer zu überprüfen, ob das Angebot zum zwanglosen Antesten existiert. Und wenn ihr schon dabei seid euch durch die Seiten den digitalen Stores zu wühlen, entdeckt ihr aktuell vielleicht auch ein erfreuliches Sonderangebot. Davon sind dank der aktuellen Festtagsaktion gerade nämlich einige aktiv.

