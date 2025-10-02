Nintendo Switch: Diese legendären Klassiker solltet ihr ab sofort nachholen – „Der heilige Gral der Videospiele“

Für die Nintendo Switch 2 stehen schon ein paar weitere potenzielle Kracher in den Startlöchern: Von Kirby über Zelda bis hin zu Samus Aran machen sich absolute Kult-Held*innen der Videospielwelt bereit für ein neues Abenteuer.

Nintendo ist aber auch immer gut darin, ein paar Klassiker massenwirksam neu auf den Markt zu werfen. Zum Jubiläum von Super Mario Bros. wurde daher eine Neuauflage eines galaktischen Doppelpacks angekündigt. Diese steht ab heute in den (virtuellen) Verkaufsregalen.

Super Mario Galaxy: Doppelpack ab heute in frischer Neuauflage

Super Mario Galaxy erschien im Jahr 2007 als erstes Spiel mit Nintendos populärstem Helden für die damals brandaktuelle Wii, drei Jahre später folgte sogar noch ein Nachfolger. Noch heute gelten die beiden Titel als mit die besten Spiele der kompletten Reihe. Die Bewegungssteuerung der Nintendo Wii harmonierte mit der Prämisse der Abenteuer, in denen Mario – wie der Spieletitel suggeriert – in fremde Galaxien eintaucht, verrückte Planeten erkundet und mit der reduzierten Schwerkraft klarkommen muss.

Der kultige 3D-Plattformer markiert den ersten Auftritt der beliebten Rosalina, im zweiten Teil gaben sich auch wieder einmal Marios Bruder Luigi und der freundliche Yoshi die Ehre – und der Rahmen der Spiele scheint für Nintendo würdig genug zu sein, um im nächsten Kinofilm, der im Frühjahr 2026 anlaufen soll, thematisiert zu werden.

Seit heute können Fans auf der Nintendo Switch in eine remasterte Version des galaktischen Spielspaßes starten. Kenner*innen machen sich im Subreddit der Konsole für die beiden Klassiker stark. „Das ist mein heiliger Gral der Videospiele“, feiert bambambigelowww.

„Es ist mir egal, wenn es kein großes Remaster ist. Allein, es in HD auf modernen Fernsehern auf der Switch spielen zu können, ist großartig.“ Auch die Steuerung scheint gut implementiert worden zu sein. „Ich spiele mit den Joy-Cons und es fühlt sich genau so an, wie ich die Wii-Steuerung in Erinnerung habe“, bestätigt lingering-will-6.

Als ein wirkliches Schnäppchen kann man die Doppelpack-Neuauflage jedoch nicht bezeichnen: Super Mario Galaxy 1 + 2 kosten 69,99 Euro – für viele Fans der Klassiker ist der Release ab heute aber sicher dennoch ein Grund zur Freude. Wo die beiden Spiele in unserer Topliste des besten Super Mario-Games gelandet sind, könnt ihr hier lesen.

Quellen: Nintendo, Reddit / bambambigelowww, lingering-will-6