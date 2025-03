Nintendo Switch: Diese Titel findet ihr jetzt neu im eShop

Nach der jüngsten Nintendo Direct hat das japanische Spieleunternehmen auch gleich mal seinen Online-Store geupdated. Einige der Spieleankündigungen von gestern für die Nintendo Switch wurden nämlich sofort auf den Markt geworfen.

So könnt ihr euch über ein Wiedersehen mit den beliebtesten Disney-Bösewichten, die Neuauflage eines beliebten JRPGs sowie die Rückkehr eines pumpemden Rhythm-Games freuen. Und auch zur Vorbestellung gibt es einiges.

Diese drei Nintendo Switch-Spiele sind neu im eShop

Drei Spiele würden auf der Direct für die Nintendo Switch gezeigt, die auch ab sofort zu kaufen sind. Zum einen wäre da Rift of the NecroDancer, der Nachfolger zu Crypt of the NecroDancer, der jetzt eine Switch-Portierung bekommen hat. Protagonistin Cadence wird in eine seltsame neue Welt hineingezogen und muss sich in musikalischen Kämpfen mit Monstern messen, die durch den Rift strömen. Fans können sich außerdem über Crossover mit Spielen wie Celeste, Super Meat Boy oder Pizza Tower freuen.

In Disney Villains Cursed Café seid ihr ein*e Barista… oder Potionista, um gar schreckliche und zauberhafte Tränke für einige der ikonischsten Figuren der Disney-Welt zu kreieren – Ursula, Jafar, Cruella de Vil, Captain Hook. Ja, richtig, allesamt die Bösen. Das soll euch einen neuen Blickwinkel auf deren Leben erhaschen lassen. Also taucht ein in die Welt, in der jede Tasse ein Geheimnis birgt und jeder Schluck ein Schicksal verändern kann.

Mit SaGa Frontier 2 Remastered wagt ein Klassiker aus den späten 90er die Rückkehr und kommt mit aufgehübschtem Look und viel Retro-Charme daher. Das „History Choice“-System des Spiels gibt den Spieler*innen die Freiheit zu wählen, welche Ereignisse sie spielen wollen, und lässt sie dabei in die Rollen verschiedener Charaktere schlüpfen und die Geschichte in Bruchstücken erleben. Für dieses Remaster wurden die impressionistischen Aquarellgrafiken der Hintergründe auf eine höhere Auflösung gebracht.

Daneben können ab sofort das stylische Puzzle-Game Monument Valley (erscheint am 15. April), die Shmup-Spielesammlung Gradius Origins (7. August) sowie das Cozy Game Story of Seasons: Grand Bazaar (27. August) vorbestellt werden. Was ihr sonst noch auf der Nintendo Direct verpasst habt, könnt ihr hier nachlesen.

Quelle: PM / Nintendo