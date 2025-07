Nintendo Switch: Dieses beliebte Programm wird bald eingestellt – „Was soll dieser Unsinn?“

Die Nintendo Switch 2 ist endlich da, das Vorgängermodell damit aber natürlich noch lange nicht abgemeldet. Viele Titel erscheinen weiterhin für die 2017 veröffentlichte Konsole, auch Online-Dienste laufen weiter.

Nintendo zieht aber auch Schlussstriche: Bereits im Februar verkündete man das Ende der Goldpunkte, die ihr beim Erwerb von Spielen erhalten habt und die euch Rabatte auf zukünftige Titel gewährten. Nun muss das nächste Bonusprogramm dran glauben: Die Game Coupons werden abgeschafft.

Nintendo Switch: Game Coupons nur noch bis Januar 2026

Falls ihr die Sparmethode noch nicht kanntet: Mitglieder von Nintendo Switch Online konnten bislang für 99 Euro zwei Exemplare der sogenannten Game Coupons erstehen, die sich dann wiederum für ausgewählte, digitale Spiele einlösen lassen. Da die meisten Titel beim Vollpreis von 59,99 Euro liegen, betrug die durchschnittliche Ersparnis rund 20 Euro – wer sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom oder Super Smash Bros. Ultimate unter den Nagel riss, sparte sogar knapp 40 Euro.

Hier findet ihr derweil physische Switch-Spiele:

Nun landet das Bonusprogramm auf dem Schafott: Nur noch bis zum 30. Januar 2026 könnt ihr die digitalen Gutscheine erwerben, danach ist Schicht im Schacht. Da die Coupons 365 Tage nach dem Kauf gültig sind, könnt ihr theoretisch noch im Januar 2027 damit Titel erstehen – allerdings ausschließlich auf der ersten Nintendo Switch.

Außerdem will man nächstes Jahr tatsächlich noch die Auswahl einlösbarer Spiele erweitern. Pokémon-Legenden Z-A kann damit bereits vorbestellt werden, vielleicht gesellt sich ja noch ein Metroid Prime 4: Beyond dazu. Eine genaue Liste gibt es nicht und auch das sorgt bei den Fans für Frust. Alle weiteren Infos zu den Game Coupons sowie die bisher verfügbaren Titel findet ihr auf der offiziellen Website.

Fans finden: „Ein riesiger Fehler“

Unter der Ankündigung auf Twitter herrscht allerdings Stunk: Die Fans sind erbost über die Entscheidung, da man ihnen nach den Goldpunkten nun noch eine weitere Möglichkeit nimmt, Geld beim Kauf von Nintendo Switch-Spielen zu sparen. Nutzer*in FCzifra fragt entsprechend ganz pragmatisch: „Warum? Warum schafft man das beste im Shop ab? Was soll dieser Unsinn?“

Hier findet ihr die Ankündigung samt Kommentaren:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von Bukki1337 heißt es hingegen: „Jemand aus dem Finanzwesen als Präsident von Nintendo auszuerwählen war ein riesiger Fehler…“ Auch FrankyHue hält sich mit Kritik nicht zurück: „Zuerst die Goldpunkte entfernt und dann noch das. Ist echt traurig das ihr zu so einer geldgeilen Firma geworden seid.“

Während bei der Nintendo Switch Features wegfallen, verspricht zumindest ein Leak, dass die Nachfolgekonsole bald etwas erhält, das sich Fans schon lange wünschen.

Quelle: Twitter /@NintendoDE, FCzifra, Bukki1337, FrankyHue