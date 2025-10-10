Nintendo Switch: Dieses Mario-Spiel könnt ihr jetzt zum ersten Mal erleben – „ist eine Riesensache“

Auf einen neuen Mario-Titel warten Fans seit dem Release der Nintendo Switch 2 ungeduldig. Gut, sein Name prangt auf dem bekannten Fun-Racer, dessen neuster Ableger mit dem Beiwort „World“ an den Start gegangen ist. Der Star eines eigenen Jump’n’Runs oder 3D-Plattformers durfte er aber schon etwas länger nicht mehr sein.

In den Augen westlicher Spieler*innen legt er nun aber doch einen neuen Auftritt aufs Parkett, dessen Uraufführung im Heimatland Japan mittlerweile über zwanzig stolze Jahre zurückliegt. Jetzt empfehlen solche, die schon zuvor in den Genuss des Titels gekommen sind, diesen bei der vorliegenden Gelegenheit unbedingt nachzuholen.

Nintendo Switch Online ab sofort mit für viele unbekanntem Mario-Spiel

Es handelt sich bei besagtem Game um Mario & Wario, einen für das SNES erschienenen Puzzle-Plattformer, der wie erwähnt nie die Grenzen von Nintendos Hauptstützpunkt verlassen hat. Zumindest bis jetzt, denn dank der Retro-Bibliothek von Nintendo Switch Online darf er sich einer deutlich breiteren Masse an potenziellen Spieler*innen anbieten. Darin ist er nämlich seit dem 9. Oktober vertreten, wie man noch am selben Tag per Social Media-Posts und YouTube-Video verraten hat.

Hier seht ihr das Video:

Abonnent*innen von NSO können also ohne Wartezeit darauf zugreifen, sowohl mit einer Nintendo Switch als auch mit einer Nintendo Switch 2. Da das Spiel eigentlich für eine Mausbedienung angedacht ist, könnt ihr mit zweiterer eure Joy-Con 2 zu genau diesem Zweck nutzen. Eure Aufgabe ist es, Mario, der ein seine Sicht versperrendes Objekt auf seinem Kopf trägt, zu seinem Bruder Luigi zu geleiten, damit dieser ihn davon befreit. Währenddessen lässt Antagonist Wario gefährliches Gut vom Himmel regnen, von dem sich Mario besser nicht ausknocken lassen sollte.

Unter dem YouTube-Upload, mit dem Nintendo die Neuzugänge im bezahlten Abo angekündigt hat, feiern Fans die Aufmerksamkeit für Mario & Wario. „Mario & Wario ist eine Riesensache! Checkt es aus, wenn ihr es noch nicht getan habt, es ist ein solides Game“, schreibt beispielsweise eine Person. Aus dem selben Video lässt sich außerdem erfahren, dass neben dem Aufeinander Treffen des Klempners und seinem Widersacher auch BUBSY in Claws Encounters of the Furred Kind und FATAL FURY SPECIAL zu NSO rüberwandern.

Für alle Retro-Liebhaber*innen, die sich über über das Dreiergespann alter Spieleperlen besonders freuen, dürfte auch ein geniales Fanprojekt zu Nintendos Game Boy interessant sein.

