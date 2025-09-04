Nintendo Switch: Dieses Spiel könnt ihr jetzt kostenlos zocken – „freue mich sehr“

Besitzerinnen und Besitzer der Nintendo Switch und ihres Nachfolgers dürfen sich freuen, denn schon in Kürze gibt es ein brandneues Spiel, das ihr unter den richtigen Umständen vollkommen kostenlos daddeln dürft. Dies hat die japanische Spieleschmiede jüngst angekündigt.

Bei dem taufrischen Titel, der in das Angebot der N64 Mature-App auf dem Handheld-Hybriden rutscht, handelt es sich um einen vor fast 30 Jahren veröffentlichten Sci-Fi-Shooter, der bereits auf der Nintendo 64 für schießwütige Spiele-Sessions sorgte. Jetzt schließt er sich den Nintendo Classics an.

Nintendo Switch: Forsaken 64 ballert sich jetzt ins Online-Angebot

Mit dem 4. September kehrt der 1998 veröffentliche Shooter Forsaken 64 zurück auf die modernen Spielekonsolen des Super Mario-Konzerns. Von Iguana UK entwickelt und von Acclaim Entertainment vertrieben, kann das ursprüngliche N64-Spiel ohne Mehrkosten heruntergeladen werden – vorausgesetzt, ihr seid in Besitz einer Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft und des entsprechenden Erweiterungspakets.

In Forsaken 64 schlüpft ihr in die Rolle eines skrupellosen Söldners, der im Zuge einer Geheimoperation mit dem Codenamen „Forsaken“ zu den Überbleibseln des Planeten Erde geschickt wird. Eure Mission ist es, die letzten Bastionen des „mechanisierten Terrors“, der alles Leben auf dem Planeten ausgelöscht hat, zu unterwandern und dem Erdboden gleichzumachen. Unter dem Twitter-Post zur Ankündigung zeigen sich Fans bereits voller Vorfreude, heißt es hier doch mitunter „Oh, darauf freue ich mich sehr“.

Einen besseren Eindruck verschafft euch womöglich der passende Trailer bei YouTube:

Auf eurem eigenen Anti-Schwerkraft-Pionbike trotzt ihr der Todesfalle, die sich Erde nennt und stellt euch den gnadenlosen Gegnern ebenso wie rivalisierenden Kopfgeldjägerbanden. Der Ego-Shooter der alten Schule bietet verschiedene Modi, von Einzel- bis zum Mehrspieler. Eine Besonderheit findet sich in eurem motorisierten Begleiter, denn jedes Bike bringt eigene Eigenschaften mit. Je nach Level ändert sich auch euer Waffenarsenal, während ihr wechselnde Gegnerhorden bezwingt und Powerups einheimst.

Wie bereits erwähnt: Um Forsaken 64 zu spielen müsst ihr euch auf der Nintendo Switch 2 oder ihrem Vorgänger die N64 Mature-App herunterladen. Währenddessen äußern die Nutzerinnen und Nutzer bei Twitter auch gleich ein paar Wünsche für die Zukunft: „Oh ja! Jetzt DK64, Diddy Kong Racing, Conker, Bomberman, Rayman 2, Glover, Gex und vieles mehr bitte. Und freu mich auf Luigis Mansion, Sunshine, Mario Party 4-7, Pikmin 1 und 2 und Paper Mario 2 und mehr Pokémon“, liest man hier. Welche wichtigen Releases die Nintendo Switch im September tatsächlich erfährt, verraten wir euch an anderer Stelle.

