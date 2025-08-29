Nintendo Switch: Dieses Spiel verschwindet bald für immer – ihr habt nur noch kurz Zeit

Die Erhaltung von Videospielen ist ein Thema, das besonders in den letzten Monaten mit der Killing Games Initiative an Fahrt aufgenommen hat. Wenn dann digitale Spiele offline gehen, schrillen schnell mal die Alarmglocken – so wie jetzt auf der Nintendo Switch.

Denn aus dem eShop des Handheld-Hybriden verschwindet ein Titel bald völlig und ist dann nur noch als physisches Exemplar zu haben, von denen es aber natürlich nur ein endliches Kontingent gibt. Wer auch in Zukunft in den digitalen Ring steigen will, sollte jetzt also zum Geldbeutel greifen.

Nintendo Switch: Fitness Boxing 2 geht in den Ruhestand

Die Rede ist nämlich von Fitness Boxing 2: Das digitale Workout, bei dem ihr zum Rhythmus von sicherlich fetzigen Songs mit den Joy-Cons in den Händen Richtung Bildschirm boxt (und unbedingt die bei der Nintendo Switch beiliegenden Handgelenksschlaufen nutzen solltet), hat sich offenbar endgültig ausgepowert. Nur noch bis zum 27. November um 23:59 Uhr könnt ihr das Spiel im eShop erstehen.

Hier geht’s zur Ankündigung:

Der Release war am 4. Dezember 2020, knapp vor dem fünfjährigen Jubiläum macht man also die Schotten dicht. Einen Grund für die Entscheidung verrät weder Publisher Nintendo noch Entwickler Imagineer, möglicherweise sind auslaufende Musiklizenzen schuld an der Misere, schließlich finden sich eine Reihe an Popsongs im Spiel, darunter etwa von Ariana Grande, Bon Jovi oder One Direction.

Auch der Vorgänger wurde nach knapp fünf Jahren vom Netz genommen, vermutlich aus demselben Grund. Ein kleiner Trost: Fans der Reihe können zum dritten Teil greifen, der immerhin erst vergangenen Dezember erschien. Wenn das Vorgehen System hat, dann zieht man allerdings auch hier irgendwann den Stecker – voraussichtlich im November 2029, wenn hier ähnliche Verträge gelten.

Bislang kein Angebot, aber eine Demo

Solltet ihr daran interessiert sein, den zweiten Ableger auch in Zukunft noch auf eurer Nintendo Switch zu spielen, solltet ihr euch nicht zu viel Zeit lassen, schließlich vergehen drei Monate schneller als man denkt. Einen Sale hat man angesichts der Gnadenfrist zwar noch nicht gestartet, der kann aber natürlich noch kommen und zur Not zieht ihr euch eben erstmal die kostenlose Demo zum Ausprobieren.

Lesetipp: Unser Test zu Fitness Boxing 2

Unter der Ankündigung auf Twitter finden sich natürlich fragende Kommentare, und die Forderung nach einem neuen Ring Fit Adventure – der sich der Autor dieses Artikels nur anschließen kann. Immerhin gab es bei Fitness Boxing 2 nun eine ausreichende Warnung. Ganz im Gegensatz zu diesen beiden Rollenspielen, die von einem Tag auf den anderen aus dem eShop der Nintendo Switch verschwunden sind.

