Nintendo Switch: Drei mysteriöse Spielereleases in Aussicht gestellt – Fans suchen jetzt nach Antworten

Wird es diese Woche ein weitere Nintendo Direct mitzuverfolgen geben? Die Gerüchteküche liefert diesbezüglich zumindest gerade ein besonders gehaltvoll wirkenden Süppchen. Mehrfach ist im Internet bereits die Annahme aufgetaucht, dass bald eine ganze Folge voll mit Ankündigungen für die Nintendo Switch und natürlich die Nintendo Switch 2 debütiert.

Mit Blick auf die recht überzeugende Hinweislage ergibt sich also weniger die Frage, ob das Event stattfindet, sondern eher, was dabei gezeigt wird. Auch hierzu haben Leaks vorab Antworten, auch wenn diese in undurchsichtiger Rätselform verpackt sind. Das gemeinsame Ratespiel bringt die Community jetzt zusammen.

Nintendo Switch und Switch 2: Drei Spieletitel mit der Zahl 7 bei nächster Direct vermutet

Erste Spekulationen über eine Nintendo Direct im September kamen unter anderem von dem bekannten Leaker NateTheHate, welcher den 11. oder 12. des Monats als betreffenden Tag ins Auge fasst. Es wird generell als ziemlich wahrscheinlich gehandelt, dass noch im Rahmen des aktuellen Kalenderblatts ein Livestream zu kommenden Nintendo Switch und Switch 2-Titeln erfolgt. Immerhin gab es diesen seit der Einführung des Formats verlässlich zu gleichen Zeit im Jahr, 2024 ausgenommen.

Nun hat sich SwitchForce in einem YouTube-Video mit weiteren Infos gemeldet. Wie er berichtet, habe eine anonyme Quelle ihm verraten, dass die Zahl sieben in drei Fällen während der erwarteten Direct eine Rolle spielen wird.

Hier seht ihr das besprochene Video:

Daraufhin haben Fans fleißig angefangen ihren Tipp abzugeben, welche drei siebten Teile oder eben Spiele mit einer sieben im Titel gemeint sein könnten. Beliebte Vorschläge sind dabei Resident Evil 7, unterfüttert durch Aussagen von Leaker Nash Weedle, Black Ops 7 und ein Remake von Dragon Quest 7, über das MP1st bereits gemunkelt hat.

Noch keiner hat das Rätsel geknackt

Noch mehr spannende Ideen lassen sich beispielsweise in einem Reddit-Thread zu dem Thema finden. Hier fallen außerdem Namen wie 007 First Light oder Final Fantasy 7 Remake. Aber vor allem lassen sich Hoffnungen auf einen siebten Teil der Ace Attorney-Reihe heraushören. Leider hat SwitchForce diese aber bereits erstickt, in dem er auf Twitter eine entsprechende Nachfrage beantwortet hat.

In einem weiteren Tweet erwähnte er, dass noch niemand die korrekte Kombination der in Aussicht gestellten Spiele richtig erraten habe, obwohl diese Nachricht vom 7. September nicht mehr ganz aktuell sein könnte. Eine weitere Meldung gab es seitdem von ihm jedoch noch nicht. Es bleibt also spannend abzuwarten, was die Direct in dieser Woche tatsächlich parat hat, oder ob sie in Wirklichkeit doch nicht stattfindet. 007 First Light auf der Nintendo Switch 2 ist zumindest kein bloßes Gerücht mehr, sorgt im Vorhinein bereits für Aufruhr.

