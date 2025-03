Nintendo Switch: Erneut Probleme im eShop – dieses Spiel ist betroffen

Habt ihr euch je gewundert, was da eigentlich alles für obskure Spiele durch den Nintendo eShop geistern? Das Unternehmen hat wohl geringe Hürden aufgebaut, die Bewerber*innen überwinden müssen, um ihr Werk dort verkaufen zu können, was eigentlich erstmal nichts schlechtes ist.

Jedoch kommt es deshalb ab und zu vor, dass sogar dreist kopierte Games auf dem Portal gelistet werden. Das schadet nicht nur den Entwickler*innen selbst, an deren Arbeit sich andere bereichern, sondern führt auch Spieler*innen mit irreführender Vermarktung hinters Licht. Ein solcher Fall hat sich erst vor Kurzem wieder ereignet.

Gestohlenes Spiel auch im Nintendo eShop verkauft

The Backrooms 1998 ist ein Ende Februar erschienenes Horror-Game von Streekill Studio, das euch auf die Suche nach Hinweisen über einen Teenager schickt, nachdem dieser auf mysteriöse Weise in die berühmten Backrooms gefallen ist. Während ihr seine Geschichte nach und nach zusammentragt, habt ihr auch ein eigenes Schicksal zu verantworten, in dem ihr für euer Überleben kämpft. Veröffentlicht wurde das Spiel sowohl auf Steam, als auch für alle gängigen Konsolen, inklusive der Nintendo Switch.

Im eShop findet ihr die Software für etwa 10 Euro zum Kauf vor. Dort besteht jedoch Verwechslungsgefahr mit einem anderen Titel namens Backrooms Horror Escape. Unter dem Namen COOL DEVS S.R.L haben angebliche Entwickler*innen sich den originalen Code über zwielichtige Methoden unter den Nagel gerissen, sogar samt Musik und Vertonung. Nur Details wie das Aussehen des Monsters und ein Bild wurden ersetzt. Das ganze ist verpackt in ein, laut eigentlichem Urheber oder eigentlicher Urheberin, mit KI erstelltes Cover für den Verkauf.

Lese-Tipp: Beliebter Plattformer erscheint für Nintendo Switch

The Backrooms 1998 kämpft mit Fake-Version im Nintendo eShop

Zu Nintendos Verteidigung: Backrooms Horror Escape ist auch in den Online-Shops von Xbox und PlayStation aufgetaucht, aus diesen aber bereits verschwunden. Ein archivierter Livestream auf YouTube zeigte bereits im September 2024 Aufnahmen der angefertigten Kopie, wie sie im PlayStation Store zu finden war. Zu dieser Zeit befand sich das Original noch im Early Access. Laut der betreffenden Seite im Nintendo eShop ist Backrooms Horror Escape dort seit Dezember des selben Jahres gelistet.

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Erst vor wenigen Tagen ist Streekill durch einen Kommentar auf die Situation um seine oder ihre Software aufmerksam geworden und hat Beschwerde eingereicht. Sony und Microsoft haben als erste reagiert, aber Nintendo lässt länger auf sich warten. Zumindest im deutschen Raum ist die Kopie noch zu finden, auch wenn ein Kauf hierzulande als nicht möglich angegeben ist. Entweder, diese Situation bestand schon zuvor oder wurde aufgrund der Beschwerde angepasst. Der Link, den Streekrill auf Reddit geteilt hat, ist allerdings nicht mehr gültig, was auf eine Änderung hindeutet.

Streekrill nutzt die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass COOL DEVS S.R.L auch andere Spiele gestohlen haben und als Eigentum ausgeben. Spieler*innen sollen vorsichtig sein und verdächtige Angebote kritisch prüfen, warnt er oder sie. Leider hat sich besonders der Nintendo eShop mit mehreren Fällen als reicher Nährboden für solche Scams herausgestellt. Nicht vor allzu langer Zeit bekam das Entwicklungsstudio von Unpacking das beispielsweise bereits zu spüren.

Quellen: Nintendo eShop, YouTube / The Player X, r/NintendoSwitch