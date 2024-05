Nur noch für kurze Zeit: Eines der besten Nintendo Switch-exklusiven Strategie-Spiele gibt es gerade für unter 15 Euro

Während sich die Nintendo Switch ihrem unvermeidlichen Ende nähert und eine Ankündigung des Nachfolgers in den nächsten Monaten stattfinden soll, lohnt sich ein Blick zurück auf das vielfältige Line-Up des Handheld-Hybriden.

Bei den Exklusivtiteln kommen vor allem auch Strategie-Fans auf ihre Kosten: Fire Emblem Three Houses und Engage, Pikmin 4 sowie Mario + Rabbids Kingdom Battle und Sparks of Hope. Gerade die letzten beiden mit ihrem bizarren Ubisoft-Crossover sind echte Perlen für Taktiker*innen und der Erstling jetzt zu einem absoluten Spottpreis im Nintendo eShop zu haben.

Nintendo Switch: Mario + Rabbids Kingdom Battle jetzt für weniger als 15 Euro sichern

Auch ohne aktuellen Anlass finden sich im eShop der Nintendo Switch immer mal wieder Rabattaktionen, bei denen es sich lohnt, genauer hinzuschauen. Ein aktuelles Highlight ist Mario + Rabbids Kingdom Battle, das jetzt um satte 65 Prozent reduziert ist und demnach statt 39,99 Euro nur noch 13,99 Euro kostet. Damit ist das Spiel derzeit sogar noch günstiger als der Season Pass, der mit 19,99 Euro zu Buche schlägt.

Wenn ihr Mario + Rabbids Kingdom Battle schon länger auf der Wunschliste und nur auf den richtigen Moment gewartet habt, endlich zuzuschlagen, könnte sich aber auch die Gold Edition bezahlt machen, in der der Season Pass enthalten ist.

Momentan kostet sie im Nintendo Switch eShop nur noch 20,99 Euro statt 59,99 Euro – für die kostenpflichtige Erweiterung löhnt ihr also gewissermaßen sieben Euro und bekommt dann nicht nur eine Reihe frischer Waffen, sondern auch ein brandneues Abenteuer mit Donkey und Cranky Kong. Beide Angebote sind begrenzt: Ihr habt noch bis zum 29. Mai Zeit, ihr solltet also nicht zu lange darüber nachdenken.

Worum geht es in Mario + Rabbids Kingdom Battle?

Mit seinem Release im August 2017 erschien Mario + Rabbids Kingdom Battle anderthalb Jahre nach der Nintendo Switch und löste schon vor der Veröffentlichung hitzige Diskussionen aus, ob der von Ubisoft entwickelte Genre-Wechsel mitsamt Rabbids-Crossover ein totaler Griff ins Klo oder überraschend unterhaltsam werden könnte. Überraschung für die Skeptiker: Marios Rundenstrategie entpuppte sich als wahrer Hit, der auch in unserem damaligen Test eine grandiose Note absahnte.

Statt gesprungen wird in Mario + Rabbids Kingdom Battle übrigens geschossen: Bewaffnet mit einer Reihe spezieller Kanonen, die unter anderem Feuer- oder Honig-Munition auf dem Schlachtfeld verteilen, müssen sich der bekannte Klempner und seine Freund*innen in einem fremden Land zurecht finden und die wildgewordenen Rabbids in ihre Schranken weisen.

Die quietschbunte Optik trifft dabei auf tiefgehende Taktik, die beispielsweise an XCOM erinnert. Noch mehr rundenbasierte Kämpfe auf der Nintendo Switch bietet das jüngst von uns getestete Paper Mario: Die Legende vom Äonentor.

