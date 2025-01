Nintendo Switch: Gleich 12 neue Spiele nächste Woche – aber ein Titel sticht heraus

Der Januar ist zwar fast vorbei, das bedeutet jedoch nicht, dass ihr auf weitere Nintendo Switch-Spiele verzichten müsst. Denn auch in der neuen, fünften Kalenderwoche warten zahlreiche spannende Releases und Neuerscheinungen für eure Konsole.

Die vertretenen Genres sind dabei vielfältig und die Anzahl der in Aussicht gestellten Titel recht hoch: Vom Adventure über verschiedene RGGs und Simulationen bis hin zu Indie und Roguelike ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ein abwechslungsreicher und packender Übergang in den nächsten Monat ist damit garantiert.

Nintendo Switch: Das sind die nächsten Releases

Zwischen dem 27. Januar und 2. Februar erwarten euch laut Releases.com mindestens zwölf neue Titel für die Nintendo Switch. Die folgende Liste erhebt dabei zwar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie erlaubt jedoch einen guten Überblick über das, was die bevorstehenden Tage für euch bereithalten.

Neue Nintendo Switch-Spiele ab Dienstag (28. Januar):

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter

The Stone of Madness

Cuisineer

Warside

Neptunia Riders VS Dogoos

Neue Nintendo Switch-Spiele ab Donnerstag (30. Januar):

Hello Kitty Island Adventure

Phantom Brave: The Lost Hero

Laika: Aged Through Blood

Neue PlayStation-Spiele ab Freitag (31. Januar):

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Genso Manege

Weitere neue PlayStation-Spiele (im Januar):

Daymare: 1994 Sandcastle

Cardfight!! Vanguard Dear Days

Dieses Switch-Spiel ist ein Highlight

Ein besonderes Exemplar in der Liste stellt Hello Kitty Island Adventure dar, das am 30. Januar für die Nintendo Switch erscheint. Denn: Hierbei handelt es sich um einen Titel, der mit einer weltweit bekannten Marke lockt, die auch außerhalb der üblichen Zielgruppen Aufmerksamkeit erregen dürfte. Es spricht zudem auch speziell Familien und jüngere Spieler*innen an.

Wie gut das kommende Hello Kitty-Abenteuer wirklich wird, erfahrt ihr dann auch pünktlich zum Release natürlich bei uns. Denn in der Redaktion wurde bereits fleißig getestet. Bis dahin könnt ihr euch überlegen, ob sich ein Wechsel von der Nintendo Switch zur Switch 2 eigentlich lohnt.

Quelle: Releases.com

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.