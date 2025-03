Nintendo Switch: Großer Mario-Sale bringt seltene Rabatte

Es wirkt fast schon wie eine ungeschriebene Regel: First-Party-Spiele für die Nintendo Switch, wie die der Mario-Reihe, sind im digitalen eShop nie im Angebot. Dabei sollte es eigentlich „fast nie“ heißen, wie eine aktuelle Aktion erinnert.

Zur Feier des Mario Day, der dem Datum entsprechend auch als MAR10 Day ausgeschrieben wird, lässt Nintendo die sonst so standfest gehaltene Mauer um die Bepreisung von Spielen mit dem rotmützigen Klempner oder seinen engsten Freunden und Freundinnen kurzzeitig fallen.

Nintendo Switch: Mario und Co. für kurze Zeit günstiger zu haben

Die Play On-Aktion, unter der auch der momentane Sale läuft, soll Kund*innen dazu inspirieren, bekannte Spiele für sich zu entdecken oder wieder in die Hand zu nehmen. Mittelpunkt des Ganzen war bisher eine zwölfmonatige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft, für die es Geld in Form von Goldpunkten, also Guthaben, zurückerstattet gibt – vorausgesetzt eine automatische Verlängerung wird aktiviert. Seit dem 10. März, dem offiziellen Tag des Super Mario, strahlt das Rampenlicht allerdings eher auf besondere Rabatte beim Spielekauf.

Als Highlight geht Super Mario Bros. Wonder mit einer Preisreduzierung von 59,99 Euro auf 39,99 Euro voran. Angebote auf den neusten, wenn auch bereits 2023 erschienenen, Teil der Hauptreihe kommen nicht allzu häufig vor. Wer sich von der Vollpreis-Marke bisher hat abschrecken lassen, kann jetzt immerhin für zwanzig Tacken weniger an eine digitale Kopie kommen. Gleiches gilt für das im letzten Jahr veröffentlichte Princess Peach: Showtime!, bei dem die sonst häufig auf Rettung wartende Monarchien ihr eigenes Abenteuer bestreitet. Auch hier löst eine Forderung von 39,99 die ursprünglichen 59,99 ab.

Über eine solche Reduzierung kann sich außerdem Marios Bruder Luigi freuen, dessen Spuk-Reise durch das schaurige Hotel in Luigi’s Mansion 3 zu denselben Bedingungen im Sale enthalten ist. In diese Preiskategorie zählen auch noch Super Mario RPG, ein Remake des ersten Rollenspiels im Franchise von 1996, und Paper Mario: The Origami King, der sechste Teil einer im Jahr 2000 begründeten Rollenspiel-Reihe mit Papieroptik.

Lesetipp: Neue Hinweise auf Funktionen der Nintendo Switch 2

Dazu gesellen sich auch Donkey Kong und Toad

Noch günstiger bietet sich momentan Mario vs. Donkey Kong an. Das Remake eines für den Game Boy Advance veröffentlichten Titels, bei dem die aus den früheren Arcade-Spielen bekannte Rivalität zwischen Mario und Widersacher Donkey Kong im Vordergrund steht, ist noch nicht alt eingesessen im eShop und kann trotzdem schon einen Rabatt für sich beanspruchen. Statt 49,99 Euro zahlt ihr nur 34,99 Euro.

Mit weniger Budget bleibt euch noch Captain Toad: Treasure Tracker als Option offen. Der pilzige Kumpane Toad löst hier für 27,99 Euro (normalerweise 39,99 Euro) über 70 knifflige Puzzle, um an Power-Sterne zu kommen.

Hier noch mal alle Angebote zusammengesfasst:

Mario Bros Wonder – 39,99 statt 59,99

Princess Peach: Showtime! – 39,99 statt 59,99

Luigi’s Mansion 3 – 39,99 statt 59,99

Super Mario RPG – 39,99 statt 59,99

Paper Mario: The Origami King – 39,99 statt 59,99

Mario vs. Donkey Kong – 34,99 statt 49,99

Captain Toad: Treasure Tracker – 27,99 statt 39,99

Wenn euch das Mario Day-Fieber richtig gepackt hat, findet ihr übrigens noch etwas mehr aus seiner Videospiel-Welt beim Blick auf die neuen „Gratis“-Spiele innerhalb des Nintendo Switch Online-Abos. Das gibt es aktuell wie gesagt etwas billiger, allerdings nur noch bis zum 23. März, was auch für die Mario-Rabatte gilt.

Quellen: Nintendo eShop