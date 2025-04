Nintendo Switch: Großes Update fügt zwei neue Funktionen hinzu

Ein großes Update hat der Nintendo Switch einige neue Funktionen hinzugefügt. Damit blickt man beim japanischen Spieleriesen schon einmal auf den in rund einem Monat anstehenden Release der Switch 2, denn einige der Inhalte sind auch auf diese abgestimmt.

Wer das Update, das seit gestern zum Download bereit steht, schon heruntergeladen hat, darf sich zunächst mit einem leicht veränderten Menü vertraut machen. Sollte er übrigens nicht automatisch starten, könnt ihr ihn manuell unter Systemeinstellungen → Konsole → System-Update anwählen.

Die beiden wichtigsten Neuerungen, die mit dem Update für die Nintendo Switch installiert werden, dürften die „Virtuellen Softwarekarten“ und „GameShare“ sein. Deren beiden Icons findet ihr nun in der Leiste unterhalb eurer Spielesammlung. Aber was verbirgt sich hinter diesen beiden kryptischen Bezeichnungen?

„Gekaufte digitale Nintendo Switch-Software, DLCs und einige kostenlose Software sind jetzt virtuelle Softwarekarten“, heißt es in der offiziellen Update-Beschreibung. Diese könnten auf zwei Nintendo Switch-Systeme – also auch auf der Nachfolgekonsole – geladen und auch an andere Mitglieder innerhalb des gleichen Familienkontos verliehen werden.

Das türkisfarbene Icon unten in der Mitte ist der Zugang zu „GameShare“, zwei Plätze rechts daneben findet ihr eure virtuellen Softwarekarten. Auch der News- und der eShop-Button wurden neu gestaltet. Credit: Screenshots | 4P

Unter dem entsprechenden Icon könnt ihr euch eure digitalen Switch-Spiele auflisten lassen und beispielsweise nicht installierte oder auf andere Konsolen geladene Spiele ausblenden. In den Nutzereinstellungen habt ihr die Option, ein Passwort festzulegen, um den Zugang zu dem Virtuellen-Softwarekarten-Menü zu beschränken.

Lesetipp: Wir haben Mario Kart World angespielt

Mit „GameShare“ Spiele auf Switch und Switch 2 zusammen zocken

„GameShare“ ist eine Funktion, mit der sich eine Nintendo Switch und eine Switch 2 verbinden lassen, um gemeinsam kompatible Spiele zu starten. Dazu muss das GameShare-Feature von der Switch 2 aus gestartet werden, damit von dort aus die „kompatible Software weitergegeben werden“ kann. Zwischen zwei herkömmlichen Switch-Systemen kann GameShare nicht genutzt werden.

Weitere neue Funktionen sind die Möglichkeit, mehrere Speicherdaten auszuwählen und zu übertragen; zudem wurde schon einmal die Option „Systemtransfer zu Nintendo Switch 2“ eingefügt. Außerdem wurden die Icons zu Neuigkeiten und dem Nintendo eShop etwas überarbeitet. Unsere Vorschau zur Switch 2 lest ihr übrigens hier.

Quelle: Nintendo Customer Support, eigene Recherche