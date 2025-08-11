Nintendo Switch: Komplett kostenlos – Brandneuer Gratis-Download kommt schon bald auf die Konsole

Nach den beiden Showcases für kommende Nintendo Switch 2-Spiele in dieser und der letzten Woche hat Nintendo eine weitere Ankündigung gemacht, um sein Portfolio auf der Konsole zu erweitern. Dieses Mal stehen besonders die jüngsten Fans von Mario und Co. – oder solche, die es werden wollen – im Fokus.

Noch in diesem Monat gibt es eine neue App, die ihr auf den Switch-Konsolen oder auf Mobilgeräten installieren könnt und die Mario auf eine ganz andere Art präsentiert. „Hello, Mario!“ ist ein familienfreundliches Erlebnis im Rahmen der My Mario-Kollektion und steht komplett kostenfrei zur Verfügung.

Nintendo Switch: Mario einmal für die Kleinsten

Mit Hello, Mario! dürfen schon die Kleinsten unter den angehenden Nintendo-Fans spielerisch mit Super Mario interagieren. Ein Modell von Marios Kopf kann per Touchscreen bewegt werden, was zu allerlei Schabernack führt. Ob an seinem Bart ziehen, ihn im Kreis herum oder über den Bildschirm wirbeln zu lassen oder den Bildschirm mit Stickern zu schmücken – die App sorgt für ein spielerisches Erlebnis voller neuer Entdeckungen auf der Nintendo Switch und Switch 2 oder Mobilgeräten.

Inspiration dafür war fraglos der Startbildschirm des Plattformer-Klassikers Super Mario 64. Auch dort konnte man Marios Kopf drehen und mit dem wie eine Hand designten Cursor sein Gesicht verzerren. Hello, Mario! ist, „eine kostenlose App für Smartphones und Nintendo Switch-Software, mit der Kinder intuitiv agieren können, indem sie Marios Gesicht ziehen oder es auf dem Bildschirm drehen und wenden. Mario reagiert auf verschiedene Weise auf die Eingaben der Spielenden, sodass Eltern und kleine Kinder gemeinsam spielen und jede Reaktion beobachten können“, heißt es laut NintendoLife.

Lesetipp: Dieses grandiose Nintendo-Spiel feierte kürzlich seinen 30. Geburtstag

Zusätzlich ist für die Kollektion ein Set aus Bauklötzen im Stil der Super Mario-Spiele erhältlich. Die darin enthaltenen Figuren sind gleichzeitig Amiibos. Das Set ist derzeit nur in Japan erhältlich (für umgerechnet rund 116 Euro), soll aber Anfang 2026 auch bei uns erscheinen, ebenso wie Kleidung, Plüsch-Spielzeug und weiteres Merch.

Die App Hello, Mario! wird am 26. August kostenlos für Nintendo Switch und Switch 2 veröffentlicht, ebenso wie im Apple- und Android-App-Store. Ebenfalls im August erscheinen für die Nintendo Switch einige neue Indie Games – mehr dazu lest ihr hier.

Quelle: NintendoLife