Kostenlos für Switch: Nintendo verschenkt kleines Extra an Spieler – aber nur unter einer Bedingung

„Süßes, sonst gibt’s Saures“ möchte man rufen, wenn Kürbisse die Hauseingänge säumen, braune Blätter den Gehweg einrahmen und auf der Nintendo Switch der Halloween-Sale lockt.

Denn auf dem Handheld-Hybriden könnt ihr gerade günstig gruselige Spiele schießen und schaurigen Spaß für die dunklen Monate sichern. Noch billiger ist natürlich nur umsonst und hier dürfen sich Abonnent*innen des Online-Service über ein besonderes Schmankerl freuen, das direkt für die passende Stimmung sorgt.

Nintendo Switch: Kostenlose Halloween-Icons für Online-Mitglieder

Wie Reddit-Nutzer*in Amiibofan101 mit einem Screenshot von der japanischen Ankündigung verrät, können Kund*innen von Nintendo Switch Online sich nämlich in wenigen Tagen exklusive Halloween-Icons sichern – ohne Zusatzkosten abseits der monatlichen Gebühr für das Abo selbstverständlich. Genau wie das flüchtige Fest ist die Zeit für das Angebot aber begrenzt.

Nur vom 28. Oktober bis zum 4. November stehen die Profilbilder zur Verfügung, die verschiedene kostümierte Charaktere aus dem Pilzkönigreich zeigen. Darunter unter anderem Mario mit Kürbiskopf, Luigi als Werwolf, ein Blooper als Mumie oder Prinzessin Peach als Hexe. Wollt ihr auf der Nintendo Switch auch ohne Themes ein bisschen Halloween-Atmosphäre aufkommen lassen, könnte das hier eure beste Chance sein.

Auch wenn die Icons nur eine knappe Woche lang darauf warten, dass ihr sie euch schnappt, könnt ihr sie natürlich über diesen Zeitraum hinaus benutzen. Wer also noch im Dezember gerne dem Fest der Geister und Gespenster gedenkt, kann dauerhaft daran festhalten und all seine Freund*innen daran teilhaben lassen. Fans im Subreddit freuen sich natürlich, hätten die Icons aber gerne schon ein bisschen früher gehabt.

Hier seht ihr die knuffig-kostümierten Bildchen:

Klar, schließlich ist Halloween nur einmal im Jahr und viele feiern den gesamten Monat als „Schocktober“, um sich mit Horror-Spielen und -Filmen in Stimmung zu bringen. Doch während die Profilbilder gerade die Herzen der Spieler*innen erobern, stürmt an anderer Stelle ein Rollenspiel-Hit die Charts im eShop der Nintendo Switch. Um welchen es sich dabei handelt und warum der plötzliche Erfolg kaum überraschen dürfte, verraten wir euch im entsprechenden Artikel.

Quelle: Reddit /@Amiibofan101