Nintendo Switch-Leak: Das könnte es bald für bestimmte Spieler „gratis“ geben

Wer bereits Kunde oder Kundin ist, weiß Bescheid: Die Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft gewährt Zugriff auf eine Reihe von Retro-Spiele, welche ohne die Aufbringung zusätzlicher Kosten genossen werden kann.

Enthalten sind Titel, die ursprünglich für das NES, das SNES oder den GameBoy erschienen sind. Mit dem Erweiterungspaket des Abos gesellen sich dazu außerdem GameBoy Advance- und N64-Games. In der letzteren Kategorie soll es wohl bald zwei aufregende Zusätze geben, wie aktuelle Leaks andeuten.

Nintendo Switch Online mit diesen zwei N64-Spielen?

Die Nintendo 64 stammt aus dem Jahr 1996, ist für ein Stück Technik also bereits ordentlich betagt. Trotzdem ist der Einfluss der für die ikonische Konsole herausgebrachten Spiele bis heute deutlich zu spüren. Zum Beispiel dank eines Super Mario 64, welches bis heute nach allen möglichen Details oder Spielvariationen durchkämmt wird.

Auch begründete sich auf der Hardware die beliebte Super Smash Bros.-Reihe, welche mittlerweile trotz vorerst ausbleibendem neuen Ableger durch Turniere und eine aktive Community einen festen Platz in der Gamingwelt eingenommen hat. Wer die Anfänge der Prügelsause nicht mitbekommen hat, könnte den ersten Teil bald mit Nintendo Switch Online nachholen. Gleiches ist möglich für Donkey Kong 64, ein Titel, der sich besonders aufgrund des nahenden Release von Donkey Kong Bananza als frisches Gratisspiel anbieten würde.

Lesetipp: Hiervor warnen frustrierte Spieler*innen der Nintendo Switch 2

Hat Nintendo hier unabsichtlich zu viel preisgegeben?

Offiziell hat sich Nintendo hierzu noch nicht geäußert, diese Annahmen stammen von Fans, welche in einem vor über einem Monat hochgeladenen Video zu neuen Features von Nintendo Switch Online verdächtige Bildausschnitte gefunden haben. Im Hintergrund eines Menüs mit demonstrierten Funktionen sind die verschwommenen Titelbilder verschiedener Spiele aufgefallen.

Gleicht man die Farbverteilung ab, lassen sich gewisse Parallelen zu Donkey Kong 64 in einem, und Super Smash Bros. in einem anderen Fall erkennen. Glover und Forsaken 64 stehen außerdem im Verdacht, hier aus Versehen aufgetaucht zu sein. Ob die ineinander verlaufenden Farbflecken im Endeffekt die richtigen Aussichten zeichnen, bleibt abzuwarten. Hinweise auf den eventuellen Release der Ports sind aus dem Video nämlich nicht rauszufiltern.

Sollte das NSO-Debüt von Donkey Kong 64 und Super Smash Bros. aber wirklich stattfinden, werdet ihr euch daran nur mit einem Abo inklusive Erweiterungspaket erfreuen können, welches zum Preis von 39,99 Euro pro Jahr zu haben ist. Welches Spiel es zuletzt ganz offiziell in den enthaltenen Katalog von Klassikern für Nintendo Switch und Switch 2 geschafft haben, lest ihr bei uns an anderer Stelle.

Quellen: Twitter / @AS_12239, @ImakuniVT, @Mama_Louiji, YouTube / Nintendo of America