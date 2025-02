Nintendo Switch: Dieses beliebte Spiel kommt laut bekanntem Leaker noch 2025

Auch wenn der Nachfolger bereits in den Startlöchern steht, sitzt die Nintendo Switch nicht auf dem Trockenen, sondern bekommt noch ein paar neue Spiele spendiert.

Bislang bestätigt sind Metroid Prime 4: Beyond sowie Pokémon-Legenden: Z-A, auch Professor Layton und die neue Welt des Dampfes wird wohl noch den 2017 veröffentlichten Handheld-Hybriden beehren. Ein bekannter und in der Vergangenheit oft richtig liegende Leaker will darüber hinaus einen weiteren Titel kennen.

Nintendo Switch: Angeblich Port von Kirby: Planet Robobot geplant

Weil Namen nicht nur Schall und Rauch sind: Bei dem Leaker handelt es sich um NateTheHate, beim besagten Titel um das 3DS-Spiel Kirby: Planet Robobot. NateTheHate ist in der Szene längst bekannter als ein bunter Hund und hat in der Vergangenheit beispielsweise korrekt über den offiziellen Enthüllungstermin der Nintendo Switch 2 berichtet.

Lesetipp: Neue Switch-Aktion verspricht satte Rabatte

Auf Twitter verkündet er nun, dass der einstige 3DS-Titel seinen „Weg auf die Switch“ finden wird. Wie genau, beispielsweise als reiner HD-Port oder womöglich als Remaster, das lässt NateTheHate offen, weiß es vielleicht selbst nicht. Zumindest den Release-Zeitraum will er jedoch kennen: Noch 2025 soll Kirby: Planet Robobot aus der Vergessenheit entfliehen und erneut im Rampenlicht landen.

Im Trailer seht ihr, wie sich der pinke Edelknödel im Mecha macht:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das hätte das Spiel auch mehr als verdient: Durchaus beliebt bei Kritiker*innen und Fans ist das 2D-Kirby-Abenteuer derzeit nur physisch und gebraucht zu erwerben, da der 3DS-Store längst vom Netz genommen wurde. Doch die Ware ist rar und selten günstig, weshalb ein Release auf der Nintendo Switch mehr als gelegen käme. Nur: Sollte dann nicht Kirby Triple Deluxe Vorrang erhalten, dem es genauso geht wie Planet Robobot und das früher erschien?

Was weiß NateTheHate noch?

Natürlich nutzten viele die Gelegenheit, um den Leaker über den möglichen Nintendo Switch-Port von Kirby hinaus nach Insider-Infos auszufragen. Doch obwohl er Gerüchte von einer Direct im Februar gehört hat, weiß er selbst nicht mit Sicherheit, ob eine solche Präsentation stattfindet oder nicht – und hat auch sonst „nichts zu teilen“.

Aus einer anderen Insider-Ecke tönt es derweil zu einem potenziellen neuen 3D-Mario-Spiel: Das soll angeblich Level basierend auf dem Animationsfilm von Illumination enthalten, euch also nach Brooklyn, New York schicken. Ob das wirklich stimmt, gilt abzuwarten – mehr Infos zur Nintendo Switch 2 erhalten wir ja glücklicherweise spätestens am 2. April, wenn die offiziell angekündigte Direct stattfindet.

Quellen: Twitter /@NateTheHate2, YouTube /Nintendo UK