Nintendo Switch: Millionen von Spielern müssen bald mehr zahlen – das ist der Grund

Manche von euch erinnern sich vielleicht an eine Zeit, in der Konsolen Jahre nach ihrer Veröffentlichung günstiger, und nicht teurer wurden. Die PlayStation 5 hat längst das Gegenteil bewiesen und nun zieht offenbar auch die Nintendo Switch bald nach.

Denn während der am 5. Juni erschienene Nachfolger zum erfolgreichen Handheld-Hybrid trotz der strammen Gebühr von 470 Euro weggeht wie warme Semmeln, will man bald den Preis von der Nintendo Switch, Spielen und einigem Zubehör erhöhen. Genaue Summen gibt es noch nicht, wohl aber, wann die Steigerung greift – und wo.

Nintendo Switch: Konsole, Spiele und Zubehör werden teurer

Wie Newswire berichtet, will man die Preise der Nintendo Switch, von Zubehör und Spielen in Kanada „angepassen“. Es ist also nicht explizit von einer Erhöhung die Rede, aber der Zusatz „basierend auf den Marktbedingungen“ spricht eine eindeutige Sprache: Während dank Inflation in den vergangenen Jahren alles teurer geworden ist, wird diese Begründung bei Preiserhöhungen häufig als Ausrede verwendet.

Wie hoch genau diese Änderungen ausfallen, wird dann ab dem 1. August im kanadischen Nintendo-Shop ersichtlich. Nintendo Kanada verkündet (via Newswire): „Der Preis von Systemen und Produkten der ursprünglichen Nintendo Switch-Familie in Kanada wird basierend auf den Marktbedingungen angepasst. Das beinhaltet das Nintendo Switch OLED-Modell, die Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, physische und digitale Nintendo Switch-Spiele und Nintendo Switch-Zubehör.“

„Andere Nintendo-Produkte, Amiibos und Nintendo Switch Online-Mitgliedschaften eingeschlossen, werden auch Preisänderungen erleben“ heißt es weiter. Der einzige Wermutstropfen: „Diese Preisänderung betrifft nicht das Nintendo Switch 2-System, -Zubehör oder -Software.“ Wenn ihr noch ein wenig warten wolltet, bevor ihr bei der frisch veröffentlichten Konsole zuschlagt, müsst ihr zumindest in absehbarer Zeit keine Preiserhöhung erwarten.

Nun gilt das natürlich vorerst alles nur für Kanada, aber bei den mehr als 40 Millionen dort lebenden Menschen ist die Anzahl der potenziell betroffenen Spieler*innen ist entsprechend hoch. Und: Eine Preiserhöhung kommt selten allein.

Es wäre also nicht verwunderlich, wenn Nintendo in Kürze ankündigt, dass man auch in anderen Regionen der Welt mehr für Nintendo Switch-Hard- und Software sowie -Zubehör verlangt. Ob und wann das passiert, steht derzeit natürlich noch in den Sternen. Bis dahin lohnt ein Blick auf diese derzeit vergünstigten Switch-Spiele.

