Nintendo Switch 2: Neue Ankündigung spaltet die Fans – „sieht echt sch**** aus“

Die Nintendo Switch 2 verkauft sich grandios, hat aber auch einige Kritiker*innen, die sich von der japanischen Spieleschmiede nach so einer langen Zeit mehr Mut gewünscht hätten.

Wie konservativ die Konsole wirklich ist, darüber lässt sich sicherlich streiten. Feststeht aber, dass das Zubehör größtenteils dieselbe Schiene fährt wie beim Vorgänger, beispielsweise wenn es um den Pro Controller geht. Dort wurde nun endlich das erste neue Design nach dem klassischen schwarzen angekündigt – und sorgt direkt mal für ein Beben in der Fanbase.

Nintendo Switch 2: Pro Controller im Resident Evil-Design löst Diskussion aus

Resident Evil Requiem erscheint, zeitgleich mit den beiden Vorgängern Biohazard und Village, am 27. Februar 2026 für die Nintendo Switch 2 – wenn auch zum Ärger vieler Spieler*innen nur als Game Key Cards. Noch viel heißer diskutiert wird hingegen der frisch angekündigte, spezielle Pro Controller im passenden Design: Die Mitte des Game Pads ist durchlässig, zeigt Zeitungsausschnitte aus Raccoon City.

Hier seht ihr den Controller – und die Diskussion:

Unter der Enthüllung auf Twitter debattieren viele das 100 Euro teure Stück Zubehör heiß. „Man hätte so viele geile Design-Möglichkeiten und man entscheidet sich für das“, schreibt beispielsweise Aggroenergy1. „Sorry, der sieht echt scheiße aus“, heißt es derweil von BundeskanzLUr und postillleaks witzelt „Hoffentlich ist das Spiel schöner als der Controller“. Auch der Preis stößt vielen Fans negativ auf.

Im Titel ist allerdings von einer Spaltung die Rede und tatsächlich gibt es auch Kommentarschreibende, denen das Design des neuen Nintendo Switch 2 Pro Controllers durchaus zusagt. TheSlayerzero hat offenbar schon zugeschlagen, wie sein oder ihr Kommentar „Gerade vorbestellt“ zeigt, und auch moonshine2021 hat nach der anfänglichen Frage „Wann vorbestellbar?“ den Kauf „schon längst erledigt“, wie er oder sie in einem weiteren Post präzisiert.

Es bleibt spannend, wann der nächste Pro Controller mit eigenem Design erscheint – und vor allem, zu welchem Spiel. In jedem Fall ungewöhnlich, dass ausgerechnet ein Third-Party-Titel wie Resident Evil Requiem hier das erste Mal Modell steht, und nicht etwa ein Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Metroid Prime 4 Beyond oder Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung. Derweil stürmt ein ganz anderes Spiel gerade die Charts der Nintendo Switch 2.

