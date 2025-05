Nintendo Switch: Neue Ankündigungen in Kürze? Diese wichtigen Infos werden jetzt erwartet

Ein Nintendo-Fan zu sein, wird aktuell immer spannender und spannender. Der Release der neuen Konsole des Herstellers, der Nintendo Switch 2, ist mittlerweile zum Greifen nah und selbst in dieser hoch aufregenden Zeit bekommt ihr noch andere Gründe zugeschmissen, Vorfreude zu zeigen.

Zumindest, wenn man einem kürzlich aufgetauchten Leak Glauben schenkt, der ein Paket neuer Ankündigungen in Aussicht stellt. Schon in Kürze soll uns dieses erreichen und hoffentlich einige bevorstehende Spiele-Highlights näher enthüllen.

Nintendo Switch: Jetzt schon die nächste Direct?

Quelle des Leaks ist PH Brazil, der schon in der Vergangenheit beweisen konnte, dass er in der Lage ist, auf verlässliche Insiderinformationen zuzugreifen. In einem vor wenigen Tagen abgehaltenen Livestream – auf welchen ein*e Famiboards-Nutzer*in die Community aufmerksam gemacht hat – erwähnte er eine neue Nintendo Direct-Folge, die seines Wissens nach nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Entweder wird diese in der Woche der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 am 5. Juni 2025, oder in der Woche danach abgehalten, wie er berichtet.

Was das Format inhaltlich bereithält, dazu kann PH Brazil keine genaue Aussage treffen. Naheliegend wäre allerdings, dass die ausstehenden Releasetermine einiger ersehnter Spiele verkündet werden. Immerhin fehlen beispielsweise weiterhin konkrete Daten zu Pokémon-Legenden: Z-A, Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes, Metroid Prime: 4 und Hyrule Warriors: Chroniken der Versiegelung. Ebenfalls hoch im Rennen steht die Vermutung, dass ein zweiter Donkey Kong Bananza Trailer angedacht ist.

Ungewisser Inhalt lädt zum Rätseln ein

Darüber hinaus scheinen auch neue Bekanntgaben von Portierungen nicht abwegig zu sein, da sich hier die Leaks und Gerüchte in letzter Zeit immer weiter zugespitzt haben. Unter den vermuteten Kandidaten für einen Auftritt auf der Nintendo Switch 2 befindet sich unter anderem ein Read Dead Redemption 2, welches jedoch noch nicht offiziell für die Konsole bestätigt ist.

Aber auch eher träumerische Hoffnungen finden ihren Weg in die Vorhersagen der Fans, denn sie warten immer noch auf erste Anzeichen eines neues Zelda-Titels in der Hauptreihe, eines nächsten Animal Crossing und eines weiteren 3D-Mario. Ob das nicht allerdings ein wenig zu optimistisch ist, werden wir spätestens sehen, wenn die Direct vorüber ist – vorausgesetzt natürlich, sie findet überhaupt statt.

Mit Hinblick auf das viel größere Event, die Veröffentlichung der neuen Hardware, wäre das allerdings gut zu verkraften. Um schon mal richtig in Stimmung zu kommen für die Entgegennahme des Geräts, könnt ihr euch mit dem nun im Detail vorgestellten Maus-Feature der Nintendo Switch 2 vertraut machen.

Quellen: famiboards