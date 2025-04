Nintendo Switch: Alle neuen Spiele in dieser Woche – 8 erscheinen gleich heute

Seit kurzem dreht sich gefühlt alles um den Nachfolger, aber das heißt längst nicht, dass die Nintendo Switch ausgedient hat. Die mittlerweile acht Jahre alte Konsole erhält weiterhin viele neue Spiele, wie zum Beispiel in den nächsten Tagen.

In der aktuellen Kalenderwoche dürfen sich vor allem Fans freuen, die gerne Visual Novels ausprobieren oder in Spiele eintauchen, die Stardew Valley oder Harvest Moon ähneln. Ein Game sticht jedoch aus dieser bunten Masse für die Nintendo Switch hervor, wobei das vor allem am gewählten Namen liegt.

Nintendo Switch: Diese Releases erwarten euch diese Woche

Insgesamt erscheinen in der Kalenderwoche 15, die vom 7. bis zum 12. April 2025 läuft, gleich zehn neue Spiele für die Nintendo Switch. Von möglichen DLC-Veröffentlichungen einmal abgesehen. Allerdings bekommt lediglich Dave the Diver in diesen Tagen mit Ichiban’s Holiday eine Inhaltserweiterung, die aus einer Kollaboration mit der Like a Dragon-Reihe entstanden ist.

Die ganz großen AAA-Neuveröffentlichungen sucht ihr allerdings vergebens. Sowohl Nintendo als auch andere Publisher genießen wohl die Ruhe vor dem Sturm, besser bekannt als Launch der Nintendo Switch 2, ehe wohl wieder richtig abgeliefert wird. Trotzdem könnt ihr das eine oder andere Kleinod ins Auge fassen. In der folgenden Liste geben wir euch einen Überblick zu allen Releases.

Lesetipp: Die Switch 2 ist euch zu teuer? Kollege Jonas kennt da eine Alternative

Neue Nintendo Switch-Spiele ab Dienstag, dem 8. April:

Battlefield Waltz

Neue Nintendo Switch-Spiele ab Donnerstag, dem 10. April:

Star Overdrive

Pocket Bravery

Pilo and the Holobook

Snow Bros. 2 Special

Promise Mascot Agency

Wind Story

All in Abyss: Judge the Fake

Girls Made Pudding

Neue Nintendo Switch-Spiele ab Freitag, dem 11. April

Big Buck Hunter: Ultimate Trophy

Was haben die Mädchen gemacht?

Zwischen den zehn genannten Spielen seid ihr sicherlich, ähnlich wie wir, über Girls Made Pudding gestolpert. Nein, keine Sorge. Dahinter versteckt sich keine freizügige und plumpe Diashow, wie ihr sie von den zahlreichen 1-Euro-Spielen auf Steam eventuell kennt.

Stattdessen handelt es sich bei dem Werk des Entwicklers Kazuhide Oka um eine Art Visual Novel. Ihr erlebt die Geschichte zweier Mädchen, die es sich zur Aufgabe machen, eine Reihe von Städten abzuklappern, in denen auf mysteriöse Art und Weise Menschen verschwunden sind. Daraus entsteht ein Roadtrip, bei dem ihr so wenig anhalten solltet wie möglich – die Reise ist der Fokus, nicht ein bestimmter Ort.

Im Trailer bekommt ihr einen ersten, kleinen Eindruck von Girls Made Pudding:

Denn die Geschichte entfaltet sich für euch nur, wenn ihr unterwegs mit den zwei Protagonistinnen so viele Dialoge führt, wie nur möglich. Allerdings müsst ihr auch kochen, Nahrung zu euch nehmen und schlafen – auf die richtigen Entscheidungen kommt es also an.

Sollte euch der Titel zusagen, dann könnt ihr ihn ab Donnerstag, dem 10. April, für die Nintendo Switch oder alternativ auf dem PC erwerben. Auf die Nintendo Switch 2, die wir vor kurzem ausprobieren konnten, müsst ihr hingegen noch länger warten.

Quelle: YouTube / Gematsu, Releases.com