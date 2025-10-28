Nintendo Switch: Neuer Platz 1 – Rollenspiel-Hit stürmt kurz nach Release die Charts

Sie sind und sind nicht aufzuhalten – die knuffigen Taschenmonster rund um Pikachu, Glurak, Karnimani & Co.. Den aktuellen Beweis für die anhaltende Beliebtheit der Mini-Monster liefern die Verkaufszahlen im Windschatten der Veröffentlichung von Pokémon-Legenden: Z-A von Entwicklungsstudio Game Freak.

Es ist doch so: Das am 16. Oktober veröffentlichte Rollenspiel hat nicht nur in unserem Test hier auf 4P.de mit einer riesigen Auswahl an Nebenquests, unterschiedlich agierenden Pokémon, oder befriedigendem Progressionsgefühl überzeugt, auch am virtuellen Verkaufstresen konnten die putzigen Ungeheuer im Hosentaschenformat diese Woche das Rennen machen.

Wie noch jede Woche, nimmt sich auch dieser Tage wieder das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment den Verkaufszahlen innerhalb Deutschlands im Bereich Gaming, Film, Büchern & Co. an – diesmal mit einem klaren Gewinner auf gleich zwei Spielkonsolen und den Verkaufszahlen insgesamt. „Das neue Pokémon-Legenden: Z-A legt in den offiziellen deutschen Games-Charts […] einen legendären Auftritt hin“, heißt es dazu in der Bekanntmachung vom 23. Oktober. Der Grund für die Euphorie indes liegt auf der Hand.

Twitter-Posting von GfK Entertainment:

Sowohl auf Nintendo Switch 2 als auch Switch 1 positioniert sich Pokémon-Legenden: Z-A als verkaufstechnischer Spitzenreiter – sprich: Auf den beiden Spielekonsolen konnte sich die Fortsetzung zum 2022 veröffentlichten Pokémon Legends: Arceus diese Woche auf dem deutschen Markt bei den Verkaufszahlen durchsetzen. Hingegen auf PlayStation 5 als auch PS4 verteidigen die Kicker von EA Sports FC 26 die Spitzenposition. Auf Xbox Series macht es sich die Shooter-Sensation Battlefield 6 auf Platz 1 gemütlich, beim PC ist es hingegen der Landwirtschafts-Simulator 25.

Dass ein Rollenspiel, angesiedelt im Pokémon-Universum, zieht, überrascht weniger – schließlich trifft im Falle von Pokémon-Legenden: Z-A Verkaufserfolg auf ein hochwertiges Spiel, wie unser lesenswerter Test hier auf 4P.de darlegt. Der Titel konnte sich bei uns, trotz teils sich wiederholender Story-Struktur oder eher unschöner Texturierung, eine monstermäßige 9,0-Wertung in den Pokéball packen. Einerseits. Andererseits fällt der Metacritic-Score mit 79 weniger wohlwollend aus.

Wer jetzt als Pokémon-Fan völlig aus dem Häuschen ist, sich von A bis Z zu Pokémon-Legenden: Z-A informieren möchte, können wir fünf Dinge ans Herz legen, die ihr vor dem Spielen unbedingt wissen müsst. Dazu, und zum schnellsten Weg zu 1.000 Kämpfen in Pokémon-Legenden: Z-A, können wir euch nur wärmstens raten.

