Nintendo Switch: Neuer Sale lockt mit bis zu 90 Prozent Rabatt

„Uns ist bewusst, dass einige Menschen nicht in der Lage sind, sich den Preis [der Nintendo Switch 2] zu leisten“, hieß es vor einigen Tagen von Doug Bowser, dem Präsidenten des US-amerikanischen Unternehmenszweigs.

Für diejenigen sei die Vorgängerkonsole eine Alternative, um günstiger in die Universen von Mario, Link und Co. einzutauchen. Wie um diesen Worten Taten folgen zu lassen, ruft man jetzt zu einer neuen Rabattaktion auf, bei der ihr ordentlich Geld sparen könnt. Über 4.000 Spiele sind reduziert, einige davon sogar bis zu 90 Prozent.

Nintendo Switch: Sparen & Spielen mit starken Angeboten

Mit der treffenden Tagline „Sparen & Spielen“ kündigte Nintendo auf Twitter den Rabattregen an, der euch bis zum 27. April bares Geld sparen soll. Gepriesen werden zwar nur reduzierte Preise bis 70 Prozent, ein Klick auf „Sämtliche Sonderangebote“ beschert euch aber sogar noch lukrativere Rabatte, wo ihr sogar bis zu 90 Prozent weniger tief in die Tasche greifen müsst.

Der eShop der Nintendo Switch kann nicht zwischen einer bestimmten Aktion und den restlichen Angeboten unterscheiden, deshalb achtet ihr bei den einzelnen Spielen im Idealfall nochmal auf die genaue Deadline. Bevor ihr euch wie ein eifriger Maulwurf durch die über 4.000 reduzierten Spiele buddelt, geben wir euch ein paar besonders attraktive Rabatte mit auf den Weg:

Balatro – 11,89 Euro (15 Prozent Rabatt)

– 11,89 Euro (15 Prozent Rabatt) Dorfromantik – 11,99 Euro (20 Prozent Rabatt)

– 11,99 Euro (20 Prozent Rabatt) Nine Sols – 20,99 Euro (30 Prozent Rabatt)

– 20,99 Euro (30 Prozent Rabatt) Cuphead – 13,99 Euro (30 Prozent Rabatt)

– 13,99 Euro (30 Prozent Rabatt) Wingspan – 9,99 Euro (50 Prozent Rabatt)

– 9,99 Euro (50 Prozent Rabatt) Cult of the Lamb – 12,49 Euro (50 Prozent Rabatt)

– 12,49 Euro (50 Prozent Rabatt) Trombone Champ – 6,24 Euro (50 Prozent Rabatt)

– 6,24 Euro (50 Prozent Rabatt) Ghost Trick: Phantom-Detektiv – 14,99 Euro (50 Prozent Rabatt)

– 14,99 Euro (50 Prozent Rabatt) Persona 5 Royal – 20,99 Euro (65 Prozent Rabatt)

– 20,99 Euro (65 Prozent Rabatt) Hades – 8,74 Euro (65 Prozent Rabatt)

– 8,74 Euro (65 Prozent Rabatt) Hogwarts Legacy – 14,99 Euro (75 Prozent Rabatt)

– 14,99 Euro (75 Prozent Rabatt) SteamWorld Dig – 0,99 Euro (90 Prozent Rabatt)

– 0,99 Euro (90 Prozent Rabatt) SteamWorld Dig 2 – 1,99 Euro (90 Prozent Rabatt)

– 1,99 Euro (90 Prozent Rabatt) Paper Trail – 1,95 Euro (90 Prozent Rabatt)

– 1,95 Euro (90 Prozent Rabatt) Lego City Undercover – 4,79 Euro (92 Prozent Rabatt)

Auch Mario, Zelda und Co. im Angebot

Bei dieser Auswahl dürfte für jede*n was dabei sein: Von kleiner Ersparnis bis zu maximalem Rabatt, von Indie bis Triple-A und von Strategie über Roguelike bis JRPG haben wir euch ein kleines, aber feines Spiele-Potpourri herausgesucht.

Auch First-Party-Titel sind derzeit übrigens einige auf der Nintendo Switch um 33 Prozent reduziert, sodass ihr euch Animal Crossing: New Horizons, Paper Mario: Die Legende vom Äonentor oder The Legend of Zelda: Skyward Sword HD für nur noch 39,99 Euro sichern könnt.

Wenn ihr ungern digital unterwegs seid, könnt ihr derzeit auch bei physischen Spielen sparen. Zum Beispiel beim sieben Titel umfassenden Star Wars Heritage Pack für die Nintendo Switch, das ihr derzeit vergünstigt bei Amazon schießt.

