Nintendo Switch: „Neues Konsolen-Set“ – das erwartet euch ab jetzt

Nintendo Switch-Fans können sich ab sofort auf ein frisches Bundle freuen, das alles mitbringt, um direkt ins rasante Abenteuer zu starten. Das „neue Konsolen-Set“ enthält eine Nintendo Switch als OLED-Modell in der weißen Version, eine digitale Version von Mario Kart 8 Deluxe und eine 12-monatige Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online.

Damit vereint das Paket farbenfrohes Renngeschehen, die vielseitigen Möglichkeiten der Konsole und den Zugang zu Online-Features in einem Angebot. Gerade vor Weihnachten könnte es ein spannendes Geschenk für Bekannte, den Freundeskreis oder die Familie sein.

Nintendo Switch-Bundle: Das steckt in Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe gilt laut als das bisher umfangreichste Spiel der beliebten Rennspielreihe. Spieler*innen können sowohl lokal auf der Nintendo Switch als auch online über die Rennstrecken jagen und aus einer Vielzahl von Fahrer*innen wählen. Neben Charakteren wie Mario, Luigi und Yoshi sind auch Gaststars wie Link aus The Legend of Zelda und Inklinge aus der Splatoon-Reihe am Start.

Zusätzlich zu den 48 bestehenden Strecken können mit dem separat erhältlichen Booster-Streckenpass 48 weitere Pisten freigeschaltet werden. Für Mitglieder von Nintendo Switch Online plus dem Erweiterungspaket ist dieser sogar ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

Nintendo Switch OLED als perfekter Einstieg ins Rennen

Laut Hersteller muss sich aber auch die Konsole nicht verstecken. Demnach bietet das OLED-Modell der Switch ideale Voraussetzungen für intensiven Spielspaß. Der farbintensive 7-Zoll-OLED-Bildschirm sorgt dabei dafür, dass das Renngeschehen besonders lebendig und detailreich dargestellt wird.

Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen breiten, verstellbaren Ständer, eine Docking-Station mit LAN-Anschluss und 64 GB internen Speicher. Die integrierten Lautsprecher bieten eine verbesserte Klangqualität, die besonders im Handheld-Modus zur Geltung kommt.

Ergänzt wird das Bundle durch die enthaltene 12-monatige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online. Damit erhaltet ihr Zugang zu Online-Spielmodi für kompatible Titel sowie zu einer wachsenden Bibliothek von über 100 klassischen Spielen für NES, Super NES und Game Boy. Außerdem stehen exklusive Angebote und weitere Vorteile zur Verfügung, die die Spielerfahrung auf der Nintendo Switch abrunden.

Wo bekommt ihr das Set? Auf Amazon gibt es das neue Nintendo Switch-Bundle 🛒 aktuell für 319 Euro.

Falls ihr dann noch ergänzende Titel braucht, schaut euch unseren Miniatures-Test an. Das Spiel ist ein wahres Kleinod.

