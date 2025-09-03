Nintendo Switch: Neues Update 20.4.0 ist da – ändert mehr, als ihr denkt

Genau wie jede andere Konsole erhält auch die Nintendo Switch regelmäßige Updates: Große, die beispielsweise das Hauptmenü erweitern, und kleine, die einfach alles ein wenig runder laufen lassen.

Letzteres ist nun mit der Seriennummer 20.4.0 aufgeschlagen, zumindest auf den ersten Blick. Denn wenn es nach Nintendo geht, dann erwarten euch hier eigentlich nur ein paar „Fehlerbehebungen“ und „Verbesserungen der Systemstabilität“. Doch ein*e Dataminer*in hat noch mehr gefunden.

Frisch heute veröffentlicht, steht das Update 20.4.0 ab sofort zum Download bereit: Solltet ihr Probleme bei der Installation haben, hilft euch die offizielle Website auf die Sprünge, wo man auch die eben erwähnten, minimalen Änderungen aufführt. Allerdings soll auf der ersten Nintendo Switch noch mehr passiert sein, wie Dataminer*in OatmealDome auf Twitter verrät.

Hier geht’s zum Tweet:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dort erklärt er oder sie, dass die Stabilität zwar das Einzige ist, was man im Rahmen des Updates kommuniziert hat, es aber noch zwei weitere Anpassungen gab. So habe man auch den Code des „Controller-Handlings“ sowie den Webbrowser aktualisiert. Zu der Switch 2 gäbe es allerdings keine weiteren Infos, er oder sie spekuliert, dass möglicherweise weitere Spiele von der Vorgängerkonsole auf Vordermann gebracht worden sind – Stichwort Abwärtskompatibilität.

Warum Nintendo über die zusätzlichen Änderungen schweigt und wie genau diese sich auf eure Erfahrung mit der Nintendo Switch niederschlagen, darüber lässt sich wohl nur spekulieren. Spannend aber, dass im neuen Update offenbar mehr steckt, als man offiziell durchblicken lässt. In den Kommentaren hofft ein*e Nutzer*in darauf, dass das Controller-Update aktuelle Probleme mit dem Synchronisieren oder nicht gelesenen Tasten-Inputs beheben könnte.

Passend dazu: Jüngstes Switch-Update erntet Spott der Fans

Abseits vom Update macht Nintendo derzeit mit einem Mangel an Switch 2-Dev Kits von sich reden, der vielen Entwickler*innen offenbar massiv die Produktion von neuen Spielen oder Upgrades für bestehende Titel erschwert. Außerdem soll noch im September eine Direct stattfinden, bei der euch natürlich Ankündigungen zu brandneuen oder bereits enthüllten Spielen erwartet. Ein anderer Nintendo Switch-Titel verschwindet hingegen bald für immer, ihr solltet euch also beeilen.

Quelle: Nintendo, Twitter /@OatmealDome