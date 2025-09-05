Nintendo Switch: Neues Update bringt jetzt wichtige Funktion, die eine Sache deutlich erleichtert

Wenn ihr bereits Kund*in von Nintendo Switch Online seid, wisst ihr um die Vorteile des Abonnements. Für alle, die nicht mit an Bord sind: Ihr erhaltet neben dem Zugriff auf jegliche Online-Funktionen von Spielen, wie beispielsweise Multiplayer über Internetverbindung, auch freie Fahrt in Sachen Classics-Katalog, dürft euch also an einer Sammlung von Retro-Titeln laben.

Wollt ihr aber beispielsweise mit eurer Switch speziell an GBA-Titel ran, müsst ihr das Erweiterungspaket mit zusätzlichen Kosten dazubuchen. Habt ihr genau das schon getan, dann könnt ihr nun ein frisches Update begrüßen, welches euch vor allem eine erfreuliche Neuerung ins Haus bringt.

Version 3.0.0 heißt die aktuellste Fassung der Nintendo Switch Online-App für GBA-Games auf eurer Konsole, wie bei Nintendo Everything berichtet. Selbige könnt ihr ab sofort herunterladen und euch dabei auf einige Überarbeitungen der Anwendung einstellen. Unter anderem inkludiert das Update eine Erhöhung der Auflösung bei Nutzung der Nintendo Switch 2, sodass mit dieser nun stabile 1080p versprochen werden.

Durchaus spannender dürfte die Einführung der frei wählbaren Knopfbelegung, dank der ihr jetzt selbst festlegt, welche Taste welche Funktion innerhalb der Spiele erfüllen soll. Für Fans sollte dies eine durchaus willkommene Änderung sein, wie auch die Kommentare unter einem Reddit-Beitrag zu dem Thema andeuten.

Eine Person äußert beispielsweise: „Endlich können wir die Controls auf dieser App neu einstellen. Nie mehr wird es sich komisch anfühlen, die Metroid-Spiele für GBA zu spielen!“ Auch bezüglich der Mario-Titel für den Retro-Handheld stellt die Individualisierbarkeit der Steuerung für einige eine Erleichterung dar. Zuvor hatte Nintendo die Funktion übrigens bereits für die SNES-Bibliothek eingeführt, es scheint sich also um eine breiter angelegte Aktion zu handeln.

Darüber hinaus hat sich zudem der Sound beim Starten der App geändert. Statt des klassischen GBA-Geräuschs eröffnet nun ein Münzensound von Mario aus dieser Ära die Bühne für die Software. Vermisst ihr das Original, könnt ihr aber trotzdem noch mit einer Betätigung des Thumb-Sticks in eine beliebige Richtung darauf zurückgreifen, sowie schon in der GameCube-Variante. Aber nicht nur für NSO, sondern auch für die Nintendo Switch selbst ist kürzlich ein Update erschienen, in dem mehr steckt, als man denken würde.

Quellen: Nintendo Everything, Reddit r/Nintendo