Nintendo Switch: Nur für kurze Zeit – Zwei der besten Silksong-Alternativen mit 75 Prozent Rabatt

Wer das klassische Videospiel-Gameplay von 2D-Plattformern feiert, gerne Geheimnisse in labyrinthartigen Levels entdeckt, neue Fähigkeiten freischaltet und nichts gegen Backtracking hat, ist wahrscheinlich Fan von Metroidvanias. Mit Ori and the Blind Forest und seinem Nachfolger bekommt ihr im Nintendo eShop gerade zwei Vertreter dieser Gattung zum Schnäppchenpreis.

Dabei könnt ihr mit den beiden atmosphärischen Spielen aus dem Hause der österreichischen Moon Studios momentan 75 Prozent sparen, wenn ihr eines davon oder gar beide auf der Nintendo Switch kauft. Allerdings habt ihr nicht ewig Zeit dafür.

Ori and the Will of the Wisps und sein Vorgänger mit traumhaftem Rabatt

Mit Hollow Knight: Silksong ist gerade ein Metroidvania in aller Munde und in den Metacritic-Top 3 der in diesem Jahr erschienenen Videospiele, welches das Genre wahrscheinlich revolutioniert hat, wie kaum eines zuvor. Noch bevor wir jedoch einst den namenlosen Ritter im ersten Teil durch Heilandsnest und die Stadt der Tränen geschickt haben, sorgte bereits ein anderer schneeweißer Charakter bei Genre-Fans für Aufsehen. Ori and the Blind Forest hüpfte sich mit emotionaler Story und verträumter Atmosphäre ab 2015 in die Herzen der Spieler*innen.

Erst 2019 folgte die Portierung auf die Nintendo Switch, ein Jahr später dann allerdings auch schon der Nachfolger Ori and the Will of the Wisps. Beide Spiele gibt es derzeit mit einem Rabatt von 75 Prozent im Nintendo eShop zu kaufen. Für die Definitive Edition des ersten Teils bedeutet das einen Preis von 4,99 Euro; der zweite schlägt mit ebenfalls noch schnäppchenhaften 7,49 Euro zu Buche.

Lesetipp: Das sind die 5 schwersten Bosse in Hollow Knight: Silksong

In Ori and the Blind Forest streift ihr mit dem titelgebenden Wesen durch den Nibel-Wald, der von einer düsteren Macht vereinnahmt wird. Mit flüssigen Animationen und zahlreichen Fähigkeiten erlebt ihr ein ergreifendes und optisch auch zehn Jahre später noch beeindruckendes Abenteuer. Auch in Ori and the Will of the Wisps entdeckt ihr eine verwunschene Welt voller Rätsel und gigantischer Widersacher in einem handgefertigten Game mit viel Liebe zum Detail.

Besitzer*innen einer Nintendo Switch, die nach Hollow Knight: Silksong Lust auf einen Genre-Kollegen haben, der nicht ganz so knackeschwer ist, sollten sich an Ori and the Will of the Wisps oder dessen Vorgänger einmal probieren. Das Angebot im Nintendo eShop ist noch bis Montag, 29. September, gültig. Auf der Switch gibt es im Online-Abo übrigens gerade diese Neuzugänge zu bestaunen.

Quellen: Nintendo eShop