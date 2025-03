Großes Gewinnspiel zu Xenoblade Chronicles X: Gewinnt eine Nintendo Switch OLED, das Spiel und mehr

Seit einer knappen Woche könnt ihr dank der Definitive Edition endlich Xenoblade Chronicles X auf der Nintendo Switch zocken, rund zehn Jahre nach dem ursprünglichen Release auf der Wii U.

Doch falls ihr euch das Spiel noch nicht geschnappt habt oder euch gar noch die entsprechende Konsole fehlt, kommt jetzt die perfekte Gelegenheit: Wir verlosen nämlich eine Nintendo Switch OLED und drei Mal Xenoblade Chronicles X in der Definitive Edition samt Merchandise. Was ihr dafür tun müsst? Erfahrt ihr im Folgenden!

Nintendo Switch OLED und Xenoblade Chronicles X gewinnen: Das müsst ihr tun

Selbst wenn ihr Xenoblade Chronicles X damals auf der Wii U erlebt habt, hat die Definitive Edition auf der Nintendo Switch einige Neuerungen zu bieten, die eine Rückkehr auf den Planeten Mira lohnenswert machen könnten, wie wir auch in unserem Test festgestellt haben. Ganz vorne mit dabei natürlich die frischen Charaktere und Story-Inhalte, die auch Veteran*innen noch nicht kennen.

Genauso gelungen: Die neuen Komfortfunktionen, die das Sci-Fi-Epos noch angenehmer gestalten. So könnt ihr eure Teammitglieder nun jederzeit und überall austauschen, anstatt sie mühsam persönlich aufsuchen zu müssen. Außerdem erhalten auch passive Kämpfer*innen Erfahrungspunkte, was das Aufleveln deutlich entspannter macht. Doch was könnt ihr denn jetzt eigentlich gewinnen?

Passend dazu: Unser Test zu Xenoblade Chronicles X

Der Hauptgewinn besteht aus einem OLED-Modell der Nintendo Switch, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition und einem Merchandise-Paket, das ein holografisches Stickerset, einen Schlüsselanhänger und eine Schreibtischunterlage enthält. Plätze zwei und drei erhalten immerhin noch das Spiel samt eben erwähntem Merch, müssen also „nur“ auf die Konsole verzichten. Mitmachen lohnt sich also in jedem Fall!

Alles, was ihr dafür tun müsst? Meldet euch bis zum 6. April 2025 (23:59 Uhr) mit eurer E-Mail bei unserem Newsletter an. Die drei Gewinner*innen werden am 7. April ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Mitarbeiter*innen der FUNKE Mediengruppe und deren Angehörige dürfen ihr Glück nicht versuchen, hier findet ihr die genauen Teilnahmebedingungen.