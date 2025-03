Nintendo Switch Online: 4 neue „Gratis“-Spiele für Strategie- & Rollenspiel-Fans angekündigt

Abonnenten des Nintendo Switch Online-Service dürfen sich über frisches Spielefutter freuen. Dieses serviert man in Form von neuen „Gratis“-Games, die dieser Tage ins Abonnement rutschen.

Gleich vier Stück sind es an der Zahl, die schon in der kommenden Woche ihren Weg in den Spiele-Service des japanischen Konzerns finden sollen. Auf welche Titel ihr euch einstellen könnt und was ihr sonst noch wissen solltet, verrät euch der dazugehörige Trailer.

Nintendo Switch Online: Diese vier Spiele kommen in der nächsten Woche ins Abo

Am 28. März 2025 soll es so weit sein, dann dürfen sich vor allem Liebhaberinnen und Liebhaber der rundenbasierten Strategie und actionreichen Rollenspiele die Hände reiben. Bei den vier neuen Spielen, die ihr im Nintendo Switch Online-Abo begrüßen dürft, handelt es sich um die folgenden:

Nobunaga’s Ambition

Nobunaga’s Ambition: Lord of Darkness

Romance of the Three Kingdoms 4: Wall of Fire

Uncharted Waters: New Horizons

Der Trailer gibt darüber hinaus einen Einblick, was zu erwarten ist:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ursprünglich erschienen die genannten Vertreter für das Super Nintendo Entertainment System – kurz SNES. Sie schließen sich zwei jüngst hinzugefügten Klassikern – Donkey Kong und Mario Picross – an und ihr benötigt selbstredend eine Mitgliedschaft beim Premium-Dienst, um sie auf eurem modernen Handheld-Hybriden zu daddeln.

Passend dazu: Nintendo Switch Online: Gleich 2 neue “Gratis”-Spiele jetzt im Abo – ikonische Helden inklusive

Von einem Titel des Nintendo Switch Online-Service müssen wir uns hingegen verabschieden, denn dieses wird in den kommenden Tagen aus der Spielesammlung entfernt.

Quelle: Nintendo of America