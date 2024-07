Nintendo Switch Online: Gleich 7 neue „Gratis“-Games sorgen für frischen Wind in eurer Spielebibliothek

Regelmäßig versorgt uns die japanische Spieleschmiede mit frischen neuen Titeln, die in das Aufgebot des Nintendo Switch Online-Service rücken. So auch dieses Mal, denn gleich sieben spannende „Gratis“-Games wurden dem Abo hinzugefügt.

Dieses Mal bekommt die NES-Nische wieder etwas Liebe spendiert, denn bei den sieben Spieleergänzungen handelt es sich allesamt um Retro-Hits, die ihren Release bereits vor vielen Jahren auf dem damals noch aktuellen Nintendo Entertainment System feierten.

Nintendo Switch Online: Diese 7 NES-Spiele rutschen jetzt in den Abo-Service

Fans der Retro-Riege freuen sich also gleich siebenfach: Ab sofort könnt ihr auf die neuen NES-Titel, die dem Nintendo Switch Online-Abo am 4. Juli hinzugefügt wurden, zugreifen. Natürlich nur im Falle dessen, dass ihr über eine aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Premiumdienst verfügt. Das etwas teurere Erweiterungspaket ist allerdings nicht vonnöten, es reicht das Basis-Abonnement.

Wie immer kündigt Nintendo die Ergänzungen in einem hauseigenen Trailer, den ihr oben über YouTube ansehen könnt, an. Folgende sieben „Gratis“-Games rutschen gemäß des Trailers also in eure Spielebibliothek:

Cobra Triangle (1989)

Donkey Kong Jr. Math (1986)

Golf (1985)

Mach Rider (1986)

The Mystery of Atlantis (Atlantis no Nazo) (1986)

Solar Jetman: Die Suche nach dem goldenen Kriegsschiff (1990)

Urban Champion (1986)

Japanische Abo-Mitglieder bekommen eine leicht veränderte Auswahl, denn im Land der aufgehenden Sonne stehen drei alternative Titel zur Verfügung:

Famicom Mukashi Banashi: Onigashima Zengohen

Gomoku Narabe Renju

Mahjong

Dafür müssen die Japaner jedoch wiederum auf Solar Jetman, The Mystery of Atlantis ebenso wie auf Cobra Triangle verzichten. Interessieren euch die Spiele, die Nintendo in seinem Ursprungsland hinzufügt trotzdem, findet ihr einen entsprechenden Trailer hier.

Solltet ihr die Neuerscheinungen im Nintendo Switch Online-Service, die es im vergangenen Monat gab, verpasst haben, wollen wir euch jene natürlich nicht vorenthalten. Im Juni waren es fünf Game Boy-Klassiker, die allesamt dem Mega Man-Universum entspringen.

