Nintendo Switch Online: Gleich vier frische „Gratis“-Spiele rutschen jetzt ins Abo

Das Aufgebot der „Gratis“-Spiele, auf das ihr mit einem Abonnement beim Nintendo Switch Online-Service Zugriff erhaltet, wird wieder einmal erweitert. Ab sofort sind gleich vier frische Vertreter zugänglich.

Dabei handelt es sich wie zu erwarten war um etwas in die Jahre gekommene Retro-Hits, die ihrer Zeit allesamt noch für das Super Nintendo Entertainment System – kurz SNES – erschienen sind. Drei von ihnen waren bislang nur dem japanischen Markt zugänglich, was sich nun allerdings ändert.

Nintendo Switch Online: Das sind die vier neuen SNES-Spiele

Seid ihr im Besitz einer Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online, so kennt ihr das Prozedere ganz gewiss bereits aus der Vergangenheit: In kürzeren zeitlichen Abständen versorgt die japanische Spieleschmiede ihre Abonnenten mit reichlich Retro-Kost über seinen Bezahldienst. Die Spiele selbst lassen sich – vorausgesetzt ihr seid Mitglied – jedoch kostenfrei spielen. Nicht nur SNES-, auch Game Boy- sowie N64-Titel fanden so bereits ihren Weg auf den modernen Handheld-Hybriden.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im nachfolgenden erst einmal eine Übersicht darüber, welche SNES-Spiele ab sofort in der Spielebibliothek von Nintendo Switch Online zu finden sind:

BattleToads x Double Dragon

Cosmo Gang: The Puzzle

Jaleco Rally: Big Run – The Supreme 4WD Challenge

Kunio-kun no Dodgeball Dayo Zenin Shuugou!

Angelique (nur für Japan)

Während BattleToads x Double Dragon dem einen oder anderen womöglich noch etwas sagen könnte, ist dies bei Cosmo Gang: The Puzzle, Jaleco Rally: Big Run – The Supreme 4WD Challenge genauso wie bei Kunio-kun no Dodgeball Dayo Zenin Shuugou! und Angelique sogar noch unwahrscheinlicher. Immerhin erschienen diese ausschließlich in Japan und Angelique ist als eigentlich fünfter frischer Vertreter nur japanischen Switch Online-Mitgliedern vorbehalten.

Die Neuzugänge feiert Nintendo gewohntermaßen mit einem passenden Trailer zum Super NES – September 2024 Game Update, den ihr weiter oben auch bei uns findet. Alle Titel erschienen zwischen 1991 und 1993, ihr dürft also keineswegs eine Grafik-Granate unter ihnen erwarten. Und: Im August rutschte dafür ein beliebter Pokémon-Klassiker ins Switch Online-Abonnement.

Quellen: YouTube / Nintendo of America