Nintendo Switch Online: Nur kurze Zeit 2 Monate kostenlos abstauben – aber es gibt einen Haken

Sparfüchse aufgepasst: Für das Nintendo Switch Online-Abonnement könnt ihr jetzt gleich zwei ganze Monate kostenlos eine Mitgliedschaft einsacken. Die japanische Spieleschmiede offeriert jetzt einen speziellen Deal, der allerdings nicht ganz ohne Haken daherkommt.

Denn um die zwei Gratis-Monate von Nintendos Premium-Spieleservice, der euch nicht nur Zugriff auf die Online- beziehungsweise Multiplayer-Funktionen der taufrischen Titel, sondern auch eine abwechslungsreiche Auswahl an spannender Spielekost aus dem Retro-Bereich bietet, abzustauben, müsst ihr euch länger verpflichten lassen. Wir haben die Details.

Nintendo Switch Online: Zwei Monate kostenlos sichern – so einfach geht’s

Wenn ihr es satt habt, den monatlichen Preis für eure Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft zu löhnen, ihr aber ohnehin längerfristig mit dem Service plant, überlegt euch doch einfach einmal die Anschaffung eines Jahresabonnements. Eben jenes macht euch jetzt auch Nintendo schmackhaft und gibt euch die Möglichkeit, dabei zwei zusätzliche Monate ohne Mehrkosten mitzunehmen.

Das heißt: Entscheidet ihr euch dazu, eine zwölfmonatige Mitgliedschaft bei NSO abzuschließen, spart ihr nicht nur bares Geld im Vergleich zu einer monatlichen Erneuerung, sondern genießt das Abo satte 60 Tage länger. Vorausgesetzt, ihr lebt in den Vereinigten Königreichen, Europa, Australien oder Neuseeland.

Passend dazu: Nintendo Switch: Neues Update 20.4.0 ist da – ändert mehr, als ihr denkt

Der Deal des Super Mario-Konzerns ist noch bis zum Ende des aktuellen Kalendermonats verfügbar, sprich den gesamten September über könnt ihr euch noch überlegen, ob ihr das Angebot beanspruchen wollt. Von offizieller Seite heißt es hier:

„Hab länger Spaß mit Nintendo Switch Online! Wenn du eine beliebige 12-monatige Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online kaufst oder aktiv verlängerst, erhältst du zwei zusätzliche Monate (60 Tage). Das Angebot endet am 30. September.“

Weitere Details findet ihr auf der entsprechenden Website. Mit dem Abo könnt ihr neben den Nintendo Classics auch auf bezahlbare Upgrades, DLCs sowie die Nintendo Music-App zugreifen. Das Erweiterungspaket versorgt euch außerdem mit weiteren Retro-Plattformen, darunter die beliebte N64 sowie den GameCube. Ganz nebenbei begeistert ein überraschendes Update gerade die Nintendo Switch-Nutzenden, wenngleich es einen Fan-Wunsch unerfüllt lässt.

Quellen: Nintendo