Nintendo Switch: Diesen legendären Klassiker können einige bald „gratis“ spielen

Auch wenn Nintendo Switch Online in puncto Spielebibliothek nicht der Konkurrenz von PlayStation Plus oder Xbox Game Pass das Wasser reichen kann, wird der Abo-Service immer wieder durch frische Spiele ergänzt.

So auch am in einer Woche zelebrierten Valentinstag: Dann bekommt das Nintnedo Switch Online Erweiterungspaket, das zwar mehr kostet, neben dem klassischen Service aber auch Game Boy Advance- sowie N64-Spiele und einige DLCs enthält, Zuwachs durch ein legendäres Jump and Run.

Nintendo Switch: Wario Land 4 springt in den Online-Service

Passend zum von Konsum und Kapitalismus ins Leben gerufenen Tag der Liebenden bewirbt auch der deutsche Twitter-Kanal von Nintendo den Nintendo Switch Online-Neuzugang mit den Worten: „Ideen für den Valentinstag: Romantisches Dinner für zwei, Blumen für euer Herzblatt, Wario Land 4 spielen.“ Und damit wäre auch die Katze aus dem Sack.

Der Game Boy Advance-Klassiker mit dem beliebten und beleibten Schnauzbartträger ganz in Gelb ist zwar schon der vierte Eintrag in der Wario Land-Reihe, gehört neben dem ersten aber definitiv zum besten Ableger – und hat moderne Plattformer wie Pizza Tower und Antonblast entscheidend inspiriert. Vor allem mit einer Mechanik nämlich: Erreicht ihr das Ende eines Levels, fängt ein Countdown an und ihr müsst vor Abschluss der Zeit wieder zum Anfang zurück.

Ursprünglich 2001 erschienen, schickt Wario Land 4 den geldgierigen Schurken auf eine neue Schatzsuche und damit in das Herz einer goldenen Pyramide. Weil die Anwohner dieser spitzförmigen Konstruktion Wario Münzen und Juwelen nicht einfach kampflos überlassen wollen, muss der Halunke auf die Tube drücken – und neue Power-Ups verwenden, die ihn in einen Vampir oder Zombie verwandeln.

Ab dem 14. Februar ist Wario Land 4 dann Teil vom Nintendo Switch Online-Erweiterungspaket und für kostenpflichtige Mitglieder desselbigen dann ohne weiteren Aufpreis spielbar. Zumindest den Vorgänger findet ihr als Teil der Game Boy-Bibliothek auch im normalen Abo, der ist aber deutlich weniger empfehlenswert. Ganz im Gegensatz zu einem wirklich skurrilen Mario-Titel, der auch damals schon deutlich kreativer war als die meisten anderen Klempner-Abenteuer heutzutage.

Quelle: Twitter /@NintendoDE, YouTube /Nintendo of America