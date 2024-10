Nintendo Switch Online: Minecraft Dungeons & mehr – 3 Titel könnt ihr jetzt kostenlos spielen

Der Nintendo Switch Online-Service hat gute Neuigkeiten für all seine Kundinnen und Kunden: Für einen kurzen Zeitraum dürft ihr gleich drei sonst kostenpflichtige Spiele gratis anzocken.

Darunter findet sich mit Minecraft Dungeons sogar ein kleines Highlight, doch auch die anderen beiden kostenlosen Switch-Spiele können sich durchaus sehen lassen. So oder so: Wer in den kühleren Herbsttagen nichts mit sich anzufangen weiß, findet hier Abwechslung für lau.

Nintendo Switch Online: Drei Spiele könnt ihr für kurze Zeit kostenlos zocken

Ursprünglich über den US-amerikanischen Twitter-Account angekündigt, könnt ihr natürlich auch hierzulande in den Genuss der drei kostenlosen Switch-Spiele in Nintendos Online-Dienst kommen. Zwischen dem 23. und dem 30. Oktober zockt ihr die drei abwechslungsreichen Titel, die etwas für jeden Geschmack bereithalten dürften, völlig umsonst – vorausgesetzt, ihr seid in Besitz der entsprechenden NSO-Mitgliedschaft.

Bei den kostenlosen Switch-Spielen handelt es sich um folgende:

A Little To The Left

Cursed to Golf

Minecraft Dungeons

Doch damit nicht genug: Testet ihr die Titel im Rahmen der Aktion einmal aus, winken auch noch ganze 100 Platinum Points, die ihr nach Belieben ausgeben dürft. Darüber hinaus sind alle drei Spiele für den genannten Gratis-Zeitraum und auch noch bis zu einer Woche nach dessen Ablauf deutlich reduziert.

Bis zum 30. Oktober zahlt ihr für A Little To The Left ganze 40 Prozent weniger, während ihr bis zum 1. November über 75 Prozent auf Cursed to Golf sparen könnt. Minecraft Dungeons ist sogar noch bis zum 7. November vergünstigt, sollte es euch dieser Titel angetan haben.

Für US-amerikanische Kundinnen und Kunden unterscheidet sich die Spieleauswahl im Übrigen marginal: Statt Minecraft Dungeons darf man sich am anderen Ende des großen Teichs über Vampire Survivors freuen, wobei sich die restlichen Bedingungen der Aktion nicht ändern. Aber apropos kostenlose Spiele: Ein weiteres finden Nintendo Switch Online-Mitglieder schon in dieser Woche ebenfalls komplett umsonst in der Spielebibliothek zum Download.

