Nintendo Switch: Neue „Gratis“-Spiele begeistern Fans – „ein Traum wird wahr“

Obwohl der Fokus natürlich auf dem Nachfolger liegt, wird die Nintendo Switch weiterhin mit (mehr oder minder) frischem Futter versorgt – darunter teilweise „gratis“.

Zumindest ohne Zusatzkosten, wenn ihr das Nintendo Switch Online-Abo unterhaltet und die dafür monatlich anfallenden Gebühren berappt. Trifft diese Beschreibung auf euch zu, könnt ihr euch schon in einer Woche auf zwei neue Spiele freuen, die euch sicherlich seit Jahren nicht mehr unter die Augen gekommen sind.

Nintendo Switch: Online-Abo bekommt Game Boy Advance-Zuwachs

Ursprünglich haben es sich Klonoa: Empire of Dreams und Mr. Driller 2 auf dem Game Boy Advance gemütlich gemacht, nun finden sie dank Online-Abo endlich auch ihren Weg auf die Nintendo Switch. Damit gibt es 2D-Action von Bandai Namco im Doppelpack, und zwar ab dem 25. September. Ein kleiner Haken: der Game Boy Advance ist nicht Teil der normalen Mitgliedschaft, sondern nur der teureren, in der das Erweiterungspack enthalten ist.

Hier geht’s zum Tweet samt Trailer:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Obwohl beide Spiele derselben Ära entstammen, konzentrieren sie sich auf sehr unterschiedliche Aspekte: Erwartet euch in Klonoa ein klassischer 2D-Plattformer, bei dem ihr durch bunte Welten hüpft, grabt ihr euch bei Mr. Driller 2 gen Mittelpunkt der Erde und werdet dabei aufgrund von Aspekten wie Tiefe und zerstörten Blöcken bewertet – ein Spiel für all diejenigen, die der Sache gerne auf den Grund gehen.

Unter der Ankündigungen auf Twitter finden sich einige Nintendo Switch-Spieler*innen, die sich sehr über die beiden kommenden Titel freuen. „Ein Traum wird wahr für Game Boy Advance-Fans“, schreibt etwa Nutzerin IDontCareBear1, „Klonoa, mein Junge, du bist am Leben“, jubelt SSJ4LG. „Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet […]. Gute Auswahl, freut mich!“, heißt es schlussendlich noch von LeChefeDE.

Ein Kritikpunkt bleibt

Trotz dessen fordern viele Fans die Integration einer anderen Marke in den Nintendo Switch Online Service: Die Rede ist von Pokémon. Obwohl der Game Boy, Color und Advance Teil der Mitgliedschaft sind (unterschieden allerdings nach Abo-Stufe), fehlen die ikonischen Spiele der Taschenmonster. Auf Rot, Blau, Gelb, Silber, Gold, Kristall sowie Rubin, Saphir und Smaragd warten Pokémon-Enthusiast*innen bisher vergeblich.

Lesetipp: Zwei Monate Switch Online für kurze Zeit kostenlos

Ob sich das in Zukunft noch ändern wird oder ob Game Freak die Spiele vielleicht doch noch irgendwann einzeln anbietet, ist derzeit unklar. Möglicherweise ja 2026 zum 30-jährigen Jubiläum, wo viele Fans auch auf den Release der 10. Generation spekulieren. Klonoa und Mr. Driller sind aber nicht die einzigen Spiele, über die sich Abo-Mitglieder freuen können: Jüngst wurde Nintendo Switch Online noch um ein weiteres Spiel erweitert.

Quelle: Twitter /@NintendoAmerica, IDontCareBear1, SSJ4LG, LeChefeDE