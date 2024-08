Nintendo Switch Online: Beliebter Pokémon-Klassiker endlich im Abo-Service

Bisher warten Pokémon-Fans vergeblich: Rot, Blau und Gelb; Silber, Gold und Kristall; Rubin, Saphir und Smaragd; Feuerrot und Blattgrün – sie alle sind auch mit Nintendo Switch Online nicht auf dem Handheld-Hybriden verfügbar.

Ein Trauerspiel und keine Aussicht auf Änderung: Die Switch ist mittlerweile über sieben Jahre alt und Game Freak oder die Pokémon Company machen keine Anstalten, Fans endlich den Zugriff auf diese gebraucht nur noch zu Mondpreisen erhältlichen Spielen zu gewähren. Aber: Ein Pokémon-Spiel schafft jetzt tatsächlich trotzdem den Sprung vom Game Boy Advance auf die Nintendo Switch.

Nintendo Switch Online: Pokémon Mystery Dungeon steht in den Startlöchern

Aus der Einleitung konntet ihr sicher schon ableiten, dass es sich dabei leider nicht um ein Hauptspiel handelt, dafür kehrt dank Nintendo Switch Online ein auf dem 2001 veröffentlichten Handheld gefangener Titel zurück, der seine eigene, eingeschworene Fan-Base genießt. Die Rede ist natürlich von Pokémon Mystery Dungeon: Team Rot – leider ohne das blaue Pendant, das ja auf dem Nintendo DS erschien und daher aufgrund der zwei Bildschirme ein wenig mehr Aufwand darstellen dürfte.

2006 für den Game Boy Advance erschienen, schlüpft ihr in Pokémon Mystery Dungeon: Team Rot nicht in die Schuhe eines Trainers, um die damals noch 386 Taschenmonster einzufangen, sondern verwandelt euch selbst in ein Pokémon. Mit akuter Amnesie bestraft und der Sprache der Pokémon gesegnet lasst ihr euer Dasein als Mensch hinter euch, um die Welt der knuffigen Kreaturen zu retten, die aufgrund zahlreicher Naturkatastrophen vor dem drohenden Untergang steht.

Spielerisch serviert das nun für Abonnent*innen der teureren Nintendo Switch Online-Stufe erhältliche Pokémon Mystery Dungeon: Team Rot einen Roguelike-Dungeoncrawler, bei dem ihr in Verliesen gefangene Taschenmonster befreit und zu rundenbasierten Kämpfen herausfordert. Solltet ihr nicht mit Nostalgie auf den Klassiker zurückblicken und seid vielleicht von der Pixel-Optik abgeschreckt, könnte sich die kostenlose Demo zu Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX anbieten.

Die 2020 auf der Nintendo Switch veröffentlichte Neuauflage kombiniert Team Rot und Team Blau zu einem großen Spiel und verpasst der für manche möglicherweise eingestaubt wirkende Optik eine an Wasserfarben erinnernde Rundumsanierung. Wirklich neues Futter für Pokémon-Fans kommt natürlich nicht bei Nintendo Switch Online, sondern nächstes Jahr in Form von Pokémon-Legenden: Z-A, zu dem wir bereits einige Spekulationen aufgestellt haben.

