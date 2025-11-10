Nintendo Switch: Kontroverser Exklusiv-Hit beschenkt jetzt Spieler – „endlich, es ist schon so lange her“

Wie bei jedem neuen Taschenmonster-Ableger sorgt auch Pokémon-Legenden: Z-A seit seinem Release für hitzige Diskussionen. Besonders die Nintendo Switch-Version bekommt aufgrund ihrer im Vergleich schwächeren Performance ihr Fett weg.

Unabhängig davon, wie sehr euch die kritisierte Grafik des Spiels stört, dürft ihr jetzt aber jubeln, wenn ihr Illumina City bereits einen Besuch abgestattet oder dies noch vorhabt. Denn alle Spieler*innen bekommen jetzt ein ganz besonderes Geschenk – und das ist sogar nur die Spitze des Eisbergs, angesichts der frischen Informationen zum kommenden DLC Mega-Dimension.

Ab sofort könnt ihr in Pokémon-Legenden: Z-A nämlich die Mission „Wie ein leuchtender Edelstein“ absolvieren und bekommt dann ein Diancie geschenkt, das ihr nach einem kurzen Download auch gleich mit dem passenden Mega-Stein ausstatten könnt. Denn via der Geheimgeschenk-Funktion dürft ihr euch nun den Diancienit herunterladen und könnt das aus Pokémon X und Y stammende Taschenmonster vom Typen Gestein/Fee damit noch stärker machen.

Diancie und seine Mega-Entwicklung:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie das in Aktion aussieht, zeigt ein neuer Trailer, der noch dazu gleich verrät, dass ihr zum Freischalten der neuen Nebenaufgabe die Hauptstory des Spiels abgeschlossen haben müsst. Für das Geheimgeschenk benötigt ihr natürlich eine funktionierende Internetverbindung, ein Kauf des DLCs Mega-Dimension ist aber nicht nötig. Fans freuen sich jedenfalls sehr über die Rückkehr des Taschenmonsters, wie etwa der Kommentar „Endlich, es ist schon so lange her seit der letzten Diancie-Verteilung“ zeigt.

Brandheiße Neuigkeiten zum DLC Mega-Dimension

Wie bereits angedeutet, war das aber noch längst nicht alles an Neuigkeiten zu Pokémon-Legenden: Z-A. Die kostenpflichtige Erweiterung Mega-Dimension wurde ja schon vor einer Weile angekündigt, hat seit heute aber auch einen konkreten Release-Termin und soll demnach am 10. Dezember erscheinen. Gab es bislang nur ein futuristisches Outfit, folgen dann bald auch wirklich die Inhalte mit Substanz.

Lesetipp: Unser Test zu Pokémon-Legenden: Z-A

Ein erster Trailer gibt aber schon jetzt Auskunft darüber, was euch dann erwartet. So soll es mithilfe von einem kleinen Mädchen namens Antja und ihrem Partner-Pokémon Hoopa in eine verzerrte Version von Illumina City gehen, in der ihr auf besonders starke Taschenmonster trefft, die sogar temporär Level 100 überschreiten können – im Werbevideo war beispielsweise ein Alola-Knogga auf Level 164 zu sehen, was für Verwunderung bei den Fans sorgt.

Darüber hinaus bestätigte man die Rückkehr von Arenaleiterin Connie, die mit euch zusammen die bizarren Geschehnisse untersucht. Auch ein paar neue Mega-Entwicklungen feierten im Trailer ihr Debüt: Fans vom Psycho-Windspiel Palimpalim und dem Eis-Drachen Espinodon dürfen sich über stärkere Formen ihrer Lieblinge freuen, wobei man weitere in den kommenden Wochen enthüllen will.

Hier geht’s zum Trailer:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

An anderer Stelle zeigen wir euch noch einmal ohne Spoiler, welche Mega-Entwicklungen es in Pokémon-Legenden: Z-A bereits gibt.

Quelle: YouTube /Offizieller Pokémon YouTube-Kanal, The Official Pokémon YouTube Channel