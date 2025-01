Nintendo Switch 2: Gerüchte lassen schon jetzt auf starke Spiele von Square Enix & Konami schließen

Die Gerüchteküche brodelt unaufhörlich, zu gespannt ist man darauf, wann und wie man uns die Nintendo Switch 2 präsentiert. Während die Leaks rund um die Hardware des Nachfolgers des Handheld-Hybriden nicht abreißen, steht an anderer Stelle nun die Software, die auf sie folgen könnte, im Vordergrund.

So kommt es, dass neuesten Spekulationen zufolge sowohl Konami als auch Spieleschmiede Square Enix mit zwei großen Titeln zum voraussichtlichen Veröffentlichungsjahr 2025 an den Start geht. Und auch Ubisoft scheint bereits tief in der Planung zu stecken.

Nintendo Switch 2: Spielebibliothek schon zum Start gut befüllt?

Der populäre Podcaster und Branchenbeobachter Nate the Hate sprach in seinem jüngsten Beitrag ganz unverblümt über die kommende Konsolengeneration des japanischen Konzerns. Neben der Information, dass Ubisoft angeblich an einem halben Dutzend Nintendo Switch 2-Spiele säße, will er auch von Konamis und Square Enix Plänen Bescheid wissen.

So könnte Nintendos neuestes System womöglich direkt zum Verkaufsstart mit vom Release des nächsten Metal Gear-Spiels profitieren, das für das aktuelle Kalenderjahr angedacht ist. „Einige andere Spiele von Drittanbietern, von denen ich gehört habe, sind Metal Gear Solid: Delta, das 2025 erscheinen soll… Ich hoffe, dass es vielleicht an einem bestimmten Tag veröffentlicht wird, wenn es für Switch 2 erscheint“, spekuliert Nate the Hate.

Seitens Square Enix sollen wir darüber hinaus mit der Neuauflage des siebten Final Fantasy-Teils rechnen dürfen. Angebliche bereite man sich beim Entwickler und Publisher darauf vor, das Final Fantasy 7 Remake noch im selben Jahr auf die Nintendo Switch 2 zu hieven, wobei Rebirth wohl im Folgejahr 2026 den Sprung auf die Plattform wagen wird. Was den taufrischen Titel, Final Fantasy 16, betrifft, erscheint dies jedoch weniger wahrscheinlich.

„Einige Leute haben mich gefragt, ob Final Fantasy 16 für Switch 2 erscheinen wird, und meines Wissens nach ist 16 derzeit nicht für Switch 2 geplant – Square Enix priorisiert Remake und Rebirth, weil das ikonischere Spiele sind. Cloud ist ein sehr beliebter Charakter, während Final Fantasy 16, obwohl es ein gutes Spiel ist, bei vielen Leuten nicht wirklich gut ankam“, erklärt der Podcaster. Schlussendlich mündet seine Argumentation darin, dass ohnehin alle „großen Third Party-Entwickler“ an einer „Reihe von Portierungen“ arbeiten würden. Wie es letzten Endes kommt, bleibt weiterhin Nintendos Geheimnis – das womöglich schon in Kürze gelüftet wird.

