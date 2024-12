Nintendo Switch: Riesiger Sale im eShop – bis zu 75 Prozent Rabatt

Selbst wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die im Dezember einen Weihnachtsbonus abgreifen sollten, ist der letzte Monat des Jahres wohl in der Regel auch der teuerste. Umso besser also, wenn man ein paar Nintendo Switch-Spielen nochmal richtig günstig bekommt.

Das dachte sich die für den Handheld-Hybriden verantwortliche Spieleschmiede aus Japan sicherlich auch und zündete passenderweise die Festtagsangebote: Eine umfangreiche Rabattaktion im Nintendo eShop bei der unzählige Titel bis zu 75 Prozent rabattiert wurden.

Nintendo Switch-Spiele: Bei diesen Titeln könnt ihr ordentlich Geld sparen

Natürlich könnt ihr selbst durch die fast 4.000 reduzierten Nintendo Switch-Spiele forsten (von denen einige allerdings nicht im Rahmen der Festtagsangebote rabattiert sind), aber wo ihr schon auf diesen Artikel geklickt habt, lohnt vielleicht erst einmal ein Blick auf unsere kurierte Erstauswahl, die ihr im Folgenden findet:

Neva – 15,99 Euro (20 Prozent Ersparnis)

– 15,99 Euro (20 Prozent Ersparnis) Schnupferich: Die Melodie des Mumintals – 14,99 Euro (25 Prozent Ersparnis)

– 14,99 Euro (25 Prozent Ersparnis) Pizza Tower – 14,99 Euro (25 Prozent Ersparnis)

– 14,99 Euro (25 Prozent Ersparnis) Cuphead – 13,99 Euro (30 Prozent Ersparnis)

– 13,99 Euro (30 Prozent Ersparnis) Dredge – 14,99 Euro (40 Prozent Ersparnis)

– 14,99 Euro (40 Prozent Ersparnis) Cult of the Lamb – 12,49 Euro (50 Prozent Ersparnis)

– 12,49 Euro (50 Prozent Ersparnis) Tunic – 13,99 Euro (50 Prozent Ersparnis)

– 13,99 Euro (50 Prozent Ersparnis) Persona 5 Royal – 23,99 Euro (60 Prozent Ersparnis)

– 23,99 Euro (60 Prozent Ersparnis) The Witcher 3: Wild Hunt – 13,99 Euro (65 Prozent Ersparnis)

– 13,99 Euro (65 Prozent Ersparnis) Mario + Rabbids Sparks of Hope – 19,79 Euro (67 Prozent Ersparnis)

– 19,79 Euro (67 Prozent Ersparnis) Death’s Door – 4,99 Euro (75 Prozent Ersparnis)

– 4,99 Euro (75 Prozent Ersparnis) Blasphemous – 6,24 Euro (75 Prozent Ersparnis)

– 6,24 Euro (75 Prozent Ersparnis) Okami HD – 4,99 Euro (75 Prozent Ersparnis)

– 4,99 Euro (75 Prozent Ersparnis) Overcooked! 2 – 6,24 Euro (75 Prozent Ersparnis)

– 6,24 Euro (75 Prozent Ersparnis) Overcooked: Special Edition – 3,99 Euro (80 Prozent Ersparnis)

– 3,99 Euro (80 Prozent Ersparnis) Dragon Ball FighterZ – 9,59 Euro (84 Prozent Ersparnis)

– 9,59 Euro (84 Prozent Ersparnis) Dicey Dungeons – 1,49 Euro (90 Prozent Ersparnis)

– 1,49 Euro (90 Prozent Ersparnis) Civilization VI – 2,99 Euro (90 Prozent Ersparnis)

– 2,99 Euro (90 Prozent Ersparnis) SteamWorld Dig 2 – 1,99 Euro (90 Prozent Ersparnis)

Wie bereits erwähnt gehören nicht alle derzeit im eShop vergünstigten Nintendo Switch-Spiele zu den Festtagsangeboten, sodass ihr am besten genau darauf achten solltet, bis wann genau ihr für den jeweiligen Rabatt Zeit habt. Für die weihnachtliche Aktion gilt derweil eine Deadline am 12. Januar, also in fast vier Wochen.

https://twitter.com/NintendoDE/status/1868659922319077438

Dazu kommt außerdem, dass man die reduzierte Auswahl an Nintendo Switch-Spielen am 24. und 30. Dezember noch erweitern will. Ihr seid also gut daran beraten, an diesen Tagen oder darüber hinaus dem eShop einen Besuch abzustatten, falls ihr auf einen ganz bestimmten Titel schielt, der derzeit noch nicht reduziert ist. Aber: Vorsicht vor billigen Kopien, die vor Kurzem den Store der Nintendo Switch unsicher machten.

Quelle: Nintendo eShop, Twitter /@NintendoDE