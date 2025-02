Nintendo bestätigt: Diese Switch-Spiele kommen definitiv noch dieses Jahr

Auch wenn die Nachfolgekonsole bereits in den Startlöchern steht – offiziell angekündigt, Direct folgt am 2. April – wird die Nintendo Switch immer noch mit neuen Spielen versorgt.

2025 mag das letzte Jahr des Handheld-Hybriden sein, doch frisches Spielefutter ist bereits angekündigt – und jetzt auch nochmal offiziell bestätigt. In einem Finanzbericht versichert Nintendo seinen Investoren (und damit auch seinen Fans) nämlich, welche Titel wirklich noch dieses Jahr das Licht der Welt erblicken.

Nintendo Switch-Spiele: Drei Titel erneut bestätigt

Besagter Finanzbericht hat mittendrin nämlich eine Folie, auf der dick und fett die First-Party-Veröffentlichungen für 2025 aufgeführt werden: Xenoblade Chronicles X, Pokémon-Legenden: Z-A und Metroid Prime 4 Beyond. Dort ist zwar auch Donkey Kong Country Returns HD zu sehen, das erschien ja aber bereits am 16. Januar, ist also Schnee von gestern.

Zugegeben: Auch von den anderen Spielen wissen wir eigentlich längst, dass sie dieses Jahr veröffentlicht werden sollen. Trotzdem dürften viele Fans angesichts dieser erneuten, offiziellen Bestätigung beruhigt sein, dass sich an den Plänen nichts geändert hat. Zwar war Xenoblade Chronicles X für die meisten mit seinem bereits angekündigten Datum des 20. März wohl schon eine sichere Kiste.

Doch das bereits einmal verschobene Metroid Prime 4, bei dem während der Entwicklung das verantwortliche Studio wechselte? Oder Pokémon-Legenden: Z-A, von dem wir seit der ursprünglichen Ankündigung am 28. Februar 2024 nichts mehr gehört oder gesehen haben? Da kann schon mal die Skepsis aufblühen, ob besagte Titel es wirklich noch 2025 auf die Switch schaffen.

Mehr erfahren wir dann voraussichtlich am Pokémon-Day (27. Februar) oder am 2. April, wenn die Nintendo Direct um 15 Uhr aufschlagen und die Nintendo Switch 2 ins Rampenlicht rücken soll. Vorher lohnt vielleicht ein Blick auf die Spiele, die bereits für die Nachfolgekonsole bestätigt wurden. Ist schon ein Kaufgrund für euch dabei?

Quellen: Nintendo Finanzbericht, YouTube /Nintendo of America