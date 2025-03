Nintendo Switch-Spiele zum Tiefstpreis: Für diese 3 Handheld-Hits zahlt ihr keine 5 Euro

Der eShop lockt immer wieder mit seinen satten Rabatten vor die virtuellen Ladenregale. So auch dieses Mal, denn ganze drei Nintendo Switch-Spiele, die sich wirklich lohnen, könnt ihr zum bisherigen Bestpreis auf der Konsole abstauben.

Dabei zahlt ihr sogar weniger als für einen Döner im Jahre 2025, denn die japanische Spieleschmiede verlangt euch nicht einmal läppische fünf Euro für die heißen Handheld-Hits ab. Einziger Haken: Euch bleibt nicht mehr allzu viel Zeit, um zuzuschlagen.

Unter 5 Euro: Drei gefeierte Nintendo Switch-Spiele bekommt ihr nur kurzzeitig zum Tiefstpreis

Wollt ihr euch die stark reduzierten Nintendo Switch-Spiele noch pünktlich sichern, müsst ihr euch dafür nicht erst durch den Deal-Dschungel des eShops schlagen. Stattdessen verraten wir euch in den folgenden Zeilen, wo sich die drei beliebten Titel tummeln. Bis zu 90 Prozent könnt ihr sparen, wenn ihr euch für den Kauf eines der Schnäppchen entscheidet.

#1 Hotline Miami Collection – 80 Prozent Rabatt

Den Anfang unserer Liste bildet die Hotline Miami Collection, die den ersten mit dem zweiten Teil der Kultreihe unter einem Dach vereint. Zum Preis von gerade einmal 4,99 Euro statt der ursprünglich geforderten 24,99 Euro schnappt ihr euch die gefeierten Spiele für die Nintendo Switch gerade mit einem Rabatt von 80 Prozent.

Passend dazu: Unseren ausführlichen Test zu Hotline Miami lest ihr hier

Bis zum 23. März habt ihr noch Zeit, euch die brutal-brachiale Top-Down-Action mit Retro-Look im eShop zu sichern. Dabei schlüpft ihr in die Rolle eines ebenso mysteriösen wie coolen Antihelden, der sich in einem alternativen Miami im Jahr 1989 auf einen mörderischen Amoklauf gegen die zwielichtige Unterwelt begibt – weil es ihm sein Anrufbeantworter so befiehlt.

#2 Ori and the Blind Forest: Definitive Edition – 75 Prozent Rabatt

Stolze 75 Prozent Rabatt auf den ursprünglichen Preis von 19,99 Euro genießt ihr, wenn ihr euch für ein wahres Meisterwerk der Videospielkunst entscheidet. Mit Sicherheit habt ihr schon einmal von dem atmosphärischen Abenteuer-Plattformer Ori and the Blind Forest gehört, der Fans wie Kritik seit seinem Erscheinen mit extrem emotionalisierendem Storytelling in den Bann zieht.

Lesetipp: Hier findet ihr unseren ausführlichen Test zur Switch-Version von Ori and the Blind Forest

Auf der Nintendo Switch spielt sich Ori selbstredend besonders gut, vor allem im Handheld-Modus erinnert es an ein modernes Mario, das nicht nur mit seiner Geschichte, sondern auch seinem Gameplay so schnell nicht loslassen will. Wollt ihr euch Ori and the Blind Forest für 4,99 Euro sichern, müsst ihr euch aber sputen: Nur noch bis zum 14. März gilt der Deal im eShop.

#3 The Sinking City – 90 Prozent Rabatt

Zu guter Letzt wagt ihr mit The Sinking City einen Lovecraft’schen Tauchgang, bei dem auch der Preis mit ganzen 90 Prozent Rabatt nur so wie von Tentakeln umschlungen in die Tiefe gerissen wird. Der Third Person-Shooter kombiniert geschickt gruseligen Mystery-Horror mit spannendem Detektivkrimi, der unter die Haut geht.

Passend dazu: Unser ausführlicher Test zu The Sinking City

Ihr setzt euch den Hut eines Privatermittlers in einer abgelegenen Stadt im Jahre 1920 auf, in der ihr dem seltsamen Verhalten einiger Bewohner*innen im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund geht. Wer wildes Geballer oder schockende Splatter-Szenen erwartet, irrt allerdings: Viel eher erinnert The Sinking City an eine gute alte Schauergeschichte vor dem Lagerfeuer. Bis zum 6. April habt ihr Zeit, euch den Titel für nur 4,99 Euro statt 49,99 Euro im eShop zu schnappen.

Weitere Nintendo Switch-Spiele vorgestellt

Ist unter den genannten Titeln keiner dabei, der euch auch nur ansatzweise interessiert, juckt euch selbst der satteste Rabatt nicht. Stattdessen solltet ihr einen Blick auf gleich vier spannende neue Nintendo Switch-Spiele werfen, die jüngst angekündigt wurden.

Quellen: Nintendo eShop