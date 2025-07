Nintendo Switch: Streng geheimer Spieletest startet bald – und ihr könnt teilnehmen

Die Geheimniskrämerei der japanischen Spieleschmiede nimmt kein Ende, ganz im Gegenteil: Nachdem der Nachfolger der Nintendo Switch endlich seinen langersehnten Release feiern durfte, weiß der Super Mario-Konzern, wie er die Spannung aufrechterhält.

Dafür sorgt nun ein zweiter, brandneuer Spieletest, der im Rahmen des Nintendo Switch Online-Programms stattfinden soll – und an dem ihr sogar selbst teilnehmen könnt. Der Clou? Nintendo verrät uns nicht, um welchen Titel es sich handelt. Hinzu kommt, dass um Stillschweigen bezüglich des Inhalts gebeten wird.

Nintendo Switch Online: Zweiter Playtest angekündigt – doch ihr müsst stillschweigen

Jüngst hat Nintendo das zweite Playtest-Programm für Nintendo Switch Online angekündigt. Der Test diene dazu, einen „Service […] auszuprobieren“, wie es in den offiziellen Informationen rund um eben jenen ganz konkret heißt. Noch in diesem Monat soll es so weit sein und bewerben könnt ihr euch über das Formular an entsprechender Stelle. Doch solltet ihr dies beabsichtigen, warnt euch unter dem Abschnitt, der sich eurer Bewerbung widmet, direkt vor:

„Teile bitte keine Informationen mit Dritten, die du mittels der Nintendo Switch Online: Playtest Program-Website oder der Teilnahme am Playtest selbst erhalten hast.“, heißt es in der Bitte ganz konkret. Ausnahmen stellen Gruppen, die sich mit bis zu vier Teilnehmer*innen bewerben, dar: „Falls du mit einer Gruppe teilnimmst, könnt ihr euch über den Test austauschen, solange dies ausschließlich innerhalb eurer Gruppe geschieht.“

Der Zeitraum des Playtests beläuft sich auf die Tage zwischen dem 29. Juli und dem 11. August, außerdem müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein und über eine Mitgliedschaft bei Nintendos Switch Online-Service verfügen, wenn ihr teilnehmen wollt. Einreichen könnt ihr eure Bewerbung zwischen dem 19. und dem 21. Juli – sprich bis zum kommenden Montag. Darüber hinaus muss euer Account für eines der folgenden Länder registriert sein:

Japan

USA

Vereinigtes Königreich

Frankreich

Deutschland

Italien

Spanien

Kanada

Brasilien

Mexiko

Der vorherige Playtest, der im Oktober letzten Jahres abgehalten wurde, bedeutete eher Frust für den Konzern hinter dem schnauzbärtigen Klempner, führte er doch zu zahllosen Leaks, in denen die Teilnehmenden Details und sogar Videos zu ihren Erfahrungen teilten. Damals lag die maximale Anzahl an Testenden noch bei 10.000 – dieses Mal sind es ganze 40.000 Spielerinnen und Spieler, die mitmischen dürfen. Mehr offizielle Infos könnten uns derweil schon in Kürze erwarten, denn eine brandneue Direct rund um frische Spiele für die Nintendo Switch 2 soll wohl vor der Tür stehen.

Quellen: Nintendo