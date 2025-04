Nintendo Switch: Süßer Puzzle-Plattformer mit Cat Content ab 1. Mai

Was passiert, wenn man ein Butterbrot fallen lässt? Richtig, es landet auf der bestrichenen Seite. Und was passiert, wenn man eine Katze fallen lässt? Richtig, sie landet stets auf ihren Pfoten. Aber was passiert, wenn man einer Katze ein Butterbrot auf den Rücken bindet und dann fallen lässt? Dieser Frage geht ihr ab dem 1. Mai auf der Nintendo Switch nach

Denn mit diesem physikalischen Phänomen widmet sich Cato: Buttered Cat, denn natürlich entsteht ein Perpetuum Mobile und die Katze rotiert endlos im Raum. Auf diese Weise lassen sich in dem knuffigen Puzzle-Plattformer allerlei Rätsel lösen.

Nintendo Switch-Release für butterweichen Puzzlespaß

Diese sind verteilt auf über 200 Level in fünf Welten – während ihr die Katze steuert und auch durch enge Röhren manövriert (denn wie bekannt ist, sind Katzen Flüssigkeiten), steuert ihr den gebutterten Toast hüpfend durch die Level. Kombiniert ihr die beiden Protagonisten, seid ihr in der Lage, selbst größte Hindernisse zu überwinden. Im vergangenen September feierte Cato: Buttered Cat sein Debüt, am 1. Mai kommt das Spiel auf die Nintendo Switch.

Hier könnt ihr einen brandneuen Trailer zu Cato: Buttered Cat sehen:

Neben Butter-Trampolinen und High-Speed-Röhren begegnet ihr zahlreichen kniffligen Aufgaben im Stile von Genre-Kollegen wie Webbed, Pikuniku oder Super Meat Boy, die einiges an Hirnschmalz (oder Hirnbutter?) erfordern. Es gibt versteckte Räume und witzige Mini-Spiele – und natürlich auch Bosskämpfe. Daneben spielt ihr Passagen, die Hommagen an legendäre Mobile Games wie Snake oder Flappy Bird sind.

Nebenbei bemerkt hat Cato: Buttered Cat auf Steam gerade 98 Prozent positive Reviews (bei etwas über 2.000 Bewertungen) – Fans von Puzzle-Plattformern oder niedlichem Katzen-Content (oder Buttertoast) können also fast nichts falsch machen. Und vielleicht gibt es ja noch ein paar mysteriöse Wegbegleiter, die euch beim Lösen des Rätsels helfen.

Cato: Buttered Cat erscheint am Donnerstag, 1. Mai für die Nintendo Switch als digitaler Download im eShop.

Quellen: Youtube / PLAYISM, NintendoEverything