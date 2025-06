Nintendo Switch: Überaus beliebtes Gratis-Spiel erscheint bald für Konsole – aber es gibt einen Haken

Auch wenn die Nintendo Switch 2 seit knapp zwei Wochen erhältlich ist, wird die Vorgängerkonsole natürlich noch mit neuen Spielen versorgt. So zum Beispiel mit einem Titel, der sich auf Steam überaus großer Beliebtheit erfreute.

Denn das vor einem guten Jahr erschienene Doronko Wanko kommt bei knapp 4.000 Rezensionen auf 98 Prozent Däumchen nach oben. Ein respektabler Durchschnitt, an dem wohl auch der Fakt, dass das chaotische Hunde-Abenteuer kostenlos ist, nicht ganz unschuldig sein dürfte. Leider teilt die Nintendo Switch-Version diesen Bonus aber nicht.

Nintendo Switch: Doronko Wanko wird kostenpflichtig

Wie der japanische Publisher Phoenixx ankündigte, hüpft Doronko Wanko bereits am 23. Juli auf die Nintendo Switch: Hunde-Liebhaber*innen müssen also nicht mehr lange warten, um auch unterwegs ordentlich Schabernack zu treiben und ihren digitalen Dreck zu verteilen. Allerdings bekommt der Port ein Preisschild angeheftet: Voraussichtlich 4,99 Euro (500 Yen bzw. 4,99 US-Dollar) soll der Spaß für den Handheld-Hybriden kosten.

Lesetipp: Noch mehr Infos zu Doronko Wanko

Das dürfte die Download-Bereitschaft im Vergleich zur Steam-Version vermutlich ungemein schmälern, aber ihr werdet wenigstens nicht ganz ohne Gegenleistung zur Kasse gebeten. So bekommt ihr gleich fünf neue Hunderassen geboten, mit denen ihr euch austoben könnt: Ein Corgi, ein Jack Russell Terrier, eine Bulldogge, ein Shiba-Inu und ein Pudel schließen sich dem Ursprungsmodell des Zwergspitz an.

Spielt ihr Doronko Wanko auf Steam und wollt auf die neuen Tierchen ebenfalls nicht verzichten oder wahlweise einfach die jungen Entwickler*innen unterstützen, könnt ihr euch einzelne Rassen für je 1,99 Euro gönnen oder das Bundle mit allen fünf für 4,99 Euro – dem gleichen Preis wie bei der Nintendo Switch-Version also. Die brandneuen Vierbeiner geben sich im frisch veröffentlichten Trailer die Ehre und wollen euch offenkundig mit ihren knuffigen Knopfaugen zum Kauf verleiten.

Hier in Aktion:

Wie bereits angedeutet, verrät das Werbevideo darüber hinaus, was euch bei Doronko Wanko überhaupt spielerisch erwartet: Als kleiner Kläffer habt ihr nämlich die wichtige Aufgabe, das Haus eurer Besitzer*innen so dreckig wie möglich zu machen und alles einzusauen, was nicht niet- und nagelfest ist. Zumindest laut des Trailers scheint die Bildrate auf der Nintendo Switch dabei nicht immer mithalten zu können. Diese sechs Spiele bekommt ihr zumindest auf Steam allerdings weiterhin gratis.

