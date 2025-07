Nintendo Switch: Überraschendes Update begeistert Fans – „das sieht super aus!“

Regelmäßig wird der Online-Service der Nintendo Switch mit neuen Spielen aus der gigantischen Klassiker-Bibliothek des Unternehmens versorgt, zuletzt mit dem absurden Mario Paint, das ursprünglich für das Super Nintendo Entertainment System erschien.

Im Zuge dieses Neuzugangs verpasste man ausgerechnet der SNES-Kollektion auf der Switch noch ein weiteres Update, das euch vielleicht durchgerutscht sein könnte. Ein neues Spiel erwartet euch hier zwar nicht, wohl aber die Möglichkeit, bereits vorhandene Titel zumindest optisch einer kleinen Frischzellenkur zu unterziehen.

Denn wie Reddit-Nutzer*in LeTestDeTuring entdeckt hat, wurde der CRT-Filter für SNES-Spiele auf der Nintendo Switch verbessert: Ein Update macht Bilder klarer erkennbar und weniger verwaschen beziehungsweise verzerrt. Vergleiche findet ihr auf Twitter: Juliusaurus etwa zeigt euch einen Ausschnitt aus Donkey Kong Country, bei DiskuNB darf Super Metroid in neuem Glanz erstrahlen. Zumindest direkt nebeneinander gestellt, erkannt man einen durchaus deutlichen Unterschied.

Hier seht ihr Metroid Prime mit altem und neuem CRT-Filter:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans auf Reddit freuen sich jedenfalls über das wirklich unerwartete Update. DoctorGolho schreibt beispielsweise: „Du hast recht, das sieht super aus! Ich habe Super Mario World ohne Filter gespielt, weil ich fand, der alte sah seltsam aus, aber der neue ist toll!“ Svfen stimmt der Aussage zu: „JA! Das ist der CRT-Filter, den wir verdient haben. Sieht unglaublich auf meiner OLED aus.“ „Der Filter sieht in echt noch viel besser aus als auf Fotos, genau wie ein CRT2“, findet auch MediocreSumo.

Ein Fan-Wunsch bleibt unerfüllt

Bei all der Freude muss aber auch ein wenig Kritik sein, denn viele stören sich nach wie vor an den unattraktiven Seitenrändern des Online-Service auf der Nintendo Switch. Die Mischung aus Grau und Schwarz kommt nicht gut an, Fans wünschen sich schlicht schwarze Ränder oder am besten gleich eine ganze Reihe von Optionen zum Durchwechseln. Da der Online-Service schon eine Weile existiert und Nintendo hier immer noch nicht nachgeliefert hat, ist fraglich, ob man einen solchen Wunsch irgendwann erfüllt.

Aber hey, mit dem verbesserten CRT-Filter hat wohl auch niemand gerechnet, also wer weiß? Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Falls ihr sonst nicht regelmäßig den Online-Service nutzt: Besagter Filter ist übrigens vollkommen optional, kann aber zum Nostalgie-Feeling beitragen. Genau wie das frisch für Nintendo Switch veröffentlichte Mario Paint, das sogar ein modernes Feature der Nachfolgerkonsole nutzt.

