Nintendo Switch und Switch 2: Diese Spiele-Highlights im August solltet ihr auf dem Schirm haben

Sich die Releaseliste für eine Konsole auf ein ganzes Jahr bezogen zu merken, das wäre Wahnsinn. Zumal ja viele Veröffentlichungsdaten neuer Spiele in diesem Zeitraum noch gar nicht feststehen. Da ist es doch deutlich sinnvoller, sich auf Häppchen in Monatsgröße zu fokussieren. Was also erscheint im August auf der Nintendo Switch und Nintendo Switch 2?

Zählt man jeden einzelnen Eintrag, dann lautet die Antwort: eine ganze Menge. Aber darunter würden auch allerlei kleine Wimmelbildspiele oder Connect-4-Games fallen, also beschränken wir uns lieber auf die großen Highlights des achten Kalendermonats.

Nintendo Switch und Switch 2: Dreimal hochwertiges Spielefutter im August

Hervorsticht in dieser Auswahl besonders ein neuer Exklusivtitel für die Nintendo Switch 2. In Drag x Drive dreht sich alles um die Sportart Rollstuhlbasketball. Ihr tretet ab dem 14. August in zwei Teams mit jeweils drei Spieler*innen gegeneinander an, wobei für Online-Lobbies eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft vonnöten ist. Im Vordergrund des Gameplays steht vor allem die Steuerung, welche die neue Maus-Funktion der Joy-Cons zur Geltung bringt. Beide Räder werden über Zugbewegungen gesteuert, für einen Wurf ist ein Ausholen mit dem Controller auszuführen.

Anders als bei Drag x Drive können sich an Story of Seasons: Grand Bazaar ab dem 27. August sowohl Besitzer*innen einer Switch 2 als auch des Vorgängermodells erfreuen. Die Bauernhofsimulation geht mit ihren Wurzeln zurück auf die Harvest Moon-Reihe, mit welcher das Genre begründet wurde. Wobei Grand Bazaar kein komplett neuer Ableger ist, sondern ein Remake des 2008 veröffentlichen Harvest Moon: Großbasar. Euch erwartet bunte Chibi-Optik, fröhliches Farmleben voller Freundschaften und Romanzen und natürlich des namensgebende Basar, auf dem ihr eure Waren verhökert.

Am 28. August lädt euch der gute Kirby zur Rückkehr in ein bekanntes Abenteuer ein. Denn Kirby und das vergessene Land erhält an diesem Tag seine Nintendo Switch 2-Version. Ihr dürft euch dabei nicht nur auf verbesserte Grafik und Bildfrequenzen einstellen, sondern auch die Sternensplitter-Welt mit neuen Inhalten. Wer die Ausführung für die Originale Switch besitzt, braucht lediglich das Upgrade-Pack zu kaufen, um auf der neuen Konsole darauf zugreifen zu können.

Weitere Nintendo-Spieletipps im August

Große Titel, die ihr im August für eure Switch und Switch 2 im Auge behalten sollte, sind außerdem:

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 (5. August)

(5. August) GRADIUS ORIGINS (7. August)

(7. August) EA SPORTS Madden NFL 26 (14. August)

(14. August) SUPER ROBOT WARS Y (28. August)

(28. August) SHINOBI: Art of Vengeance (29. August)

Und falls ihr eher nach preisgünstigen, charmanten Indie-Spielen Ausschau haltet, haben wir in dieser Sparte ebenfalls Empfehlungen für euch parat. Ritual of Raven, eine storybasiere Farming-Simulation mit magischen Mechaniken, erscheint am 7. August und kann schon jetzt mit einem zehnprozentigen Rabatt vorbestellt werden.

Gleiches gilt für das Cozy Game Fruitbus, auf das ihr allerdings noch bis zum 20. August warten müsst. Hier leitet ihr euren eigenen Foodtruck mit köstlichen Obstgerichten. Auf Discounty, ein pixeliges Supermarktmanagement, spart ihr vor Release am 21. August sogar zwanzig Prozent.

Was für neue Games über den August hinaus noch so in Aussicht stehen, dass wird auch Thema im angekündigten Nintendo Partner Showcase sein.

