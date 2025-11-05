Nintendo Switch: Unglaublicher Rekord erreicht – muss Sony jetzt zittern?

Während die Nintendo Switch 2 gemütlich in ihren sechsten Verkaufsmonat schippert und mit neuen Spielen wie Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung und Metroid Prime 4: Beyond auf einen erfolgreichen Jahresabschluss zusteuert, kommt noch einmal der Vorgänger aus dem Schatten und beeindruckt mit sensationellen Zahlen.

Im jüngsten Finanzbericht von Nintendo wurde nämlich offengelegt, dass die Hybridkonsole aus dem Jahr 2017 sich mittlerweile 154,01 Millionen Mal verkauft hat und damit an die Spitze eines ganz besonderen Rankings geschoben hat – nun ja, so gut wie, auf jeden Fall.

Nintendo Switch, oder: Schrödingers Rekordkonsole

Streng genommen befindet sich die Nintendo Switch mit diesem Wert auf Platz zwei der meistverkauften Nintendo-Konsolen. Da die Zahlen aber mit Stichtag 30. September gelten (also schon einen Monat alt sind) und der Spitzenreiter Nintendo DS nur etwa 10.000 Einheiten in Front lag, ist schwer davon auszugehen, dass dieser mittlerweile von der Hybridkonsole eingeholt wurde.

Diese Zahlen belegen nicht nur, dass man gerne einmal vergisst, wie unfassbar erfolgreich der Nintendo DS war, sondern auch, wie stark die Nintendo Switch bis heute performt. Sie hat sich mehr als dreimal so häufig verkauft, wie der Super Nintendo – der in den 90ern gefühlt in jedem Wohnzimmer stand. Gar die ersten drei Heimkonsolengenerationen von Nintendo – NES (61,91 Millionen), Super Nintendo (49,1 Millionen) und Nintendo 64 (32,93 Millionen) – bringen zusammen weniger verkaufte Einheiten als die Switch auf die Waage.

Damit ist/wäre diese nicht nur die erfolgreichste Nintendo- sowie portable Konsole; auch insgesamt ist nur eine Spielekonsole in der Historie erfolgreicher gewesen: die PlayStation 2 mit über 160 Millionen verkauften Exemplaren. Für die Nintendo Switch vielleicht auch kein unerreichbarer Wert, auch wenn der Nachfolger bereits auf dem Markt ist. Aber so lange Nintendo weiterhin beide Generationen mit Inhalten versorgt – warum nicht?

Die Nintendo Switch 2 verkaufte sich in den ersten vier Monaten übrigens bereits 10,36 Millionen mal – nur 3,2 Millionen Einheiten weniger als die Wii U, Nintendos wohl größter Flop. Wenn ihr euch übrigens mal einen Blick über eure eigenen Zahlen in Bezug auf Nintendo-Spiele verschaffen wollt, kann diese neue App dabei helfen.

