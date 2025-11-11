Nintendo Switch: Neues Update 21.0.0 ist da – ändert mehr, als ihr denkt

Wolltet ihr heute, morgen oder irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten eure Nintendo Switch in Betrieb nehmen, dann habt ihr bei der Nutzung hoffentlich eine stabile Internetverbindung am Start.

Denn: Mit dem ab sofort verfügbaren Update 21.0.0 bekommt die Konsole wieder einmal eine Aktualisierung spendiert, die euer Spielerlebnis, wenn nicht grundlegend verändern, dann zumindest doch verbessern soll. Wir verraten euch, was euch nach dem Download alles erwartet.

Wer gerade ganz ohne Internet dasteht, kann das Update 21.0.0 für die Nintendo Switch natürlich noch etwas nach hinten verschieben. Wir empfehlen euch allerdings schnellstmöglich den Download einzuleiten, um von einigen Verbesserungen und neuen Komfortfunktionen profitieren. Alle Änderungen im Detail findet ihr natürlich auf der offiziellen Webseite, wir fassen die wichtigsten davon aber im Folgenden für euch zusammen.

So könnt ihr nun im Home-Menü bei allen Spielen an einem Symbol erkennen, ob es sich um die physische oder digitale Version handelt und könnt Daten für virtuelle Softwarekarten auch dann herunterladen, wenn ihr die Einstellung „Online-Lizenzen verwenden“ deaktiviert habt. Außerdem hat man eine kleine Umbenennung vorgenommen: So heißen die „Benachrichtigungseinstellungen für Platinpunkte“ nun „Mitteilungseinstellungen für Nintendo Switch Online“.

Nutzt ihr den Systemtransfer zum Übertragen von Daten von der Nintendo Switch zum Nachfolgemodell, könnt ihr nun die Optionen „Software auf Nintendo Switch 2 erneut herunterladen“ und „Albumdaten übertragen“ deaktivieren. Darüber hinaus bringt das Update 21.0.0 die Möglichkeiten mit, die Lautstärke im VR-Modus über die Schnelleinstellungen zu verändern sowie bei der Erfassung und Nutzung von Daten an den Präferenzen herumzuschrauben.

Natürlich gibt es auch wieder die bekannten „Allgemeine[n] Verbesserungen der Systemstabilität zur Steigerung des Nutzererlebnisses“. Eine Reihe von Kleinigkeiten also, aber die neue Unterteilung in physische und digitale Spiele könnte durchaus vielen Fans entgegenkommen und dabei helfen, sich zu erinnern, ob ihr jetzt noch die dazugehörige Cartridge suchen müsst oder direkt loslegen dürft. Auch unabhängig von jeglichen Updates hat die Nintendo Switch gerade einen beeindruckenden Rekord erreicht.

