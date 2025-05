Nintendo Switch: Massiver Fehler sorgt für Systemabsturz – Betroffene sollten jetzt handeln

Vor wenigen Tagen durften sich Besitzerinnen und Besitzer der Nintendo Switch noch vor dem heiß erwarteten Launch ihres Nachfolgers über ein sattes Update freuen. Doch während eigentlich die frischen Features im Vordergrund stehen sollten, sorgte es stattdessen bei so manchem Fan für Frust.

Schuld daran hatte ein Fehler, der Version 20.0.0 zur Qual für die Konsolenspielerinnen und -spieler werden ließ: Hattet ihr Pech, so ließ sich euer sonst so treuer Handheld-Hybrid nicht einmal mehr hochfahren. Ein wahrlich diabolischer Fehler mit dem Code 2206-1015 kam schon im Boot-Prozess zum Vorschein und hinderte die kleine Konsole daran, ordnungsgemäß zu funktionieren. Doch glücklicherweise schafft Nintendo nun Abhilfe und verrät, was zu tun ist.

Nintendo Switch: Fehler-Code 2206-1015 – So behebt ihr das Problem

Während so mancher frustrierter Fan im entsprechenden Nintendo Switch Help-Subreddit noch von dem Problem berichtete, schlugen andere derweil vor, den Safe Mode zu starten und das System zu resetten. Über die offizielle Support-Webseite des japanischen Kundenservice erklärte der Super Mario-Konzern bereits kurz nach Auftauchen des Fehlers, eben jener sei bekannt und man würde bereits an einer Lösung arbeiten. Diese lieferte man nun prompt nach und verspricht, Fehler 2206-1015 somit von eurer Nintendo Switch verbannen zu können, wenn ihr den entsprechenden Schritten Folge leistet.

Die Lösung liegt in einem weiteren Update mit der Versionsnummer 20.0.1, welches sich dem Error annimmt, wie mitunter Switch-Experte OatmealDome über Bluesky erklärt. Dabei handelt es sich nicht um einen zwangsläufig notwendigen Patch, allerdings könnt ihr seine Installation auch forcieren, indem ihr in den sogenannten Maintenance Mode wechselt und die nachfolgenden Steps einmal durchgeht:

Schaltet eure Switch vollständig ab. Haltet beide Lautstärkeknöpfe gleichzeitig gedrückt und startet die Nintendo Switch. Lasst die Buttons nicht los, ehe nicht der Hinweis auf den Wiederherstellungsmodus erscheint. Entscheidet euch jetzt für das Systemupdate, folgt den weiteren Instruktionen. Unterliegt eure Switch einer elterlichen Freigabe, müsst ihr den entsprechenden PIN an dieser Stelle eingeben.

Benötigt ihr weitere Hilfe dabei, findet ihr eine ausführliche Erklärung noch einmal auf der offiziellen Support-Seite von Nintendo. Auch bei anderen Fehler-Codes hilft euch das Portal auf die Sprünge, im schlimmsten Fall könnt ihr den Hersteller aber natürlich auch über die entsprechenden Wege persönlich kontaktieren.

Andernfalls sollte der fiese Fehler somit behoben sein und eure kleine Konsole wieder problemlos funktionieren. Eigentlich herrschte Grund zur Freude über das große Update 20.0.0 für die Nintendo Switch, brachte es doch vor allem zwei spannende Funktionen, die auch auf dem Nachfolger präsent sein werden. Apropos: Die Nintendo Switch 2 könnte womöglich die Rückkehr eines beliebten Features feiern.

Quellen: Reddit / NintendoSwitchHelp, Bluesky / @oatmealdome.bsky.social, Nintendo